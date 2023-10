BR24live: Erste Landtagssitzung - Aufruf zum Kampf gegen Rechts

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Mit einem eindringlichen Appell für den Einsatz für Demokratie und gegen Populismus hat der Grünen-Landtagsabgeordnete Paul Knoblach als Alterspräsident die erste Plenarsitzung der neuen Legislaturperiode in Bayern eröffnet. "Wer Zwietracht zwischen den Menschen sät, wird ein gespaltenes Land ernten", sagte der 69-Jährige in seiner Rede im Bayerischen Landtag. Wer Falschbehauptungen aufstelle, werde Vertrauen verlieren. "Populismus trennt immer, er verbindet nie."

In fünf Jahren könne viel verspielt werden, warnte Knoblach. Auch die Demokratie könne zerbrechen. Der Grünen-Politiker rief dazu auf, "den Rechten das Stoppschild" zu zeigen. "Hass tötet. Hass führt zu unmenschlichem Leid. Ich will, dass wir den Hass nicht gewinnen lassen!"

Knoblach: Brücken bauen

Mit Blick auf den Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern betonte Knoblach, die "elegante" Präambel in dem Papier allein werde unsere Demokratie kaum schützen. "Dafür braucht es Grundsätze, die wir alle beherzigen sollten." So sei es "unanständig", andere demokratische Parteien zum Feind zu erklären. "Feindschaft gibt es unter Demokratinnen und Demokraten nicht. Nur einen Wettbewerb um die besten Ideen." Außerdem gelte es mehr darüber zu reden, "was wir gewinnen können". Und: "Wer unsere Demokratie abschaffen will, dem müssen wir uns unablässig in den Weg stellen!"

Knoblach rief dazu auf, miteinander statt übereinander zu reden. "Das macht Demokratie und ein wertschätzendes Miteinander doch aus: Gemeinsame Lösungen zu suchen und Kompromisse zu finden." Es gelte, Brücken zu bauen - "zwischen konservativ und progressiv, zwischen Jung und Alt, zwischen Stadt und Land".

AfD-Abgeordneter Halemba verhaftet

Knoblach ist mit 69 Jahren ältester Abgeordneter dieser Legislaturperiode und damit der Alterspräsident, der bis zur Wahl eines neuen Präsidiums die Plenarsitzung leitet. Flankiert wurde er auf dem Präsidentenplatz von den beiden jüngsten anwesenden Abgeordneten: Franz Schmid (AfD) und Kristan von Waldenfels (CSU) als vorläufige Schriftführer. Statt Waldenfels sollte dort eigentlich der unterfränkische AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba sitzen. Der 22-Jährige wurde allerdings am Morgen verhaftet.

Die Staatsanwaltschaft Würzburg ermittelt gegen ihn wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Der Anfangsverdacht soll sich nach der Auswertung von Beweismitteln erhärtet haben. Am Freitag wurde ein Haftbefehlt gegen den Abgeordneten erlassen, am Montagmorgen wurde er im Raum Stuttgart festgenommen.