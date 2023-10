Männlicher, jünger, weniger akademisch: Bayerns neuer Landtag

Wie rund die Hälfte der Menschen in Bayern leben auch 53 Prozent der Abgeordneten in kleinen bis mittelgroßen Städten, mit nicht mehr als 100.000 Einwohnern. 26 Prozent haben ihr Zuhause in ländlichen Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern, 21 Prozent leben in Großstädten – auch das entspricht den Verhältnissen in der Bevölkerung. Es gibt also entsprechend viele Stimmen im Landtag, die aus diesen unterschiedlichen Lebensumständen ihre direkten Erfahrungen in die politische Arbeit einbringen können.

Schwierig wird Unterrepräsentation laut Politikwissenschaftler Wüst dann, wenn die Lebenserfahrungen der Abgeordneten sich nur wenig mit denen bestimmter Bevölkerungsgruppen decken: "Menschen in anderen sozialen Lagen etwa wohnen oft in anderen Gebieten, gehen anderer Erwerbsarbeit nach – da sind der Kontakt und die unmittelbaren Eindrücke natürlich geringer", erklärt der Experte. Umso bedeutsamer sei es, dass auch diese Gruppen im Parlament vertreten sind und selbst zu Wort kommen können.

In der Grafik: Mehr Abgeordnete ohne akademischen Abschluss

In dieser Hinsicht bringt der künftige Landtag auch eine Verbesserung: Der Anteil von Nicht-Akademikern steigt um zehn Prozentpunkte. Fast die Hälfte der Abgeordneten, die neu zum Parlament dazukommen, haben nach der Schule eine Ausbildung gemacht oder sind direkt ins Berufsleben gestartet.