Nahost-Ticker: Israels Armee dringt tiefer in Gazastreifen vor

11.05 Uhr: Südafrika fordert Untersuchung Israels wegen Völkermord

Südafrika will die israelischen Streitkräfte wegen der Tötung von Kindern im Gazastreifen für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft ziehen lassen. Die Todesfälle seien "eine direkte Folge der rechtswidrigen Handlungen Israels gegen die Menschen in Gaza", hieß es in einer Mitteilung des südafrikanischen Außenministeriums.

Außenministerin Naledi Pandor forderte einen "sofortigen Waffenstillstand" sowie die "sofortige Eröffnung eines humanitären Korridors". Südafrika forderte zudem die Vereinten Nationen auf, eine Spezialtruppe zum Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung vor weiteren Bombardierungen einzusetzen.

11.01 Uhr: Vatikan fordert Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt

Der Vatikan hat sich für eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt ausgesprochen. Der Außenminister des Vatikans, Erzbischof Paul Gallagher, telefonierte mit dem iranischen Außenminister Hussein Amirabdollahian. Der Vatikan teilte mit, Gallagher habe "ernste Bedenken" wegen des Geschehens "in Israel und Palästina" geäußert. Er habe "die absolute Notwendigkeit betont", dass "für einen stabilen und dauerhaften Frieden eine Zwei-Staaten-Lösung" erzielt werde.

11.00 Uhr: Israelische Menschenrechtler fordern Ende von Siedlergewalt

Israelische Menschenrechtler haben die zunehmende Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland verurteilt. Die internationale Gemeinschaft sei aufgefordert, "dringend zu handeln, um die staatlich unterstützte Welle der Siedlergewalt zu stoppen, die zur gewaltsamen Umsiedlung palästinensischer Gemeinden im Westjordanland geführt hat und führt", heißt es laut israelischen Medienberichten (Sonntagabend) in einem gemeinsamen Aufruf von 30 Menschenrechts- und zivilgesellschaftlichen Organisationen.

Sie argumentierten in ihrem Appell, die Siedler nutzten aus, dass es nach den Massakern der Hamas vom 7. Oktober zu einer mangelnden Aufmerksamkeit im Westjordanland und einer allgemein antipalästinensischen Stimmung gekommen sei und eskalierten ihre Gewalt gegen Palästinenser.

10.30 Uhr: Dagestan-Chef nennt antijüdische Gewalt Destabilisierungsversuch

Nach gewaltsamen antijüdischen Protesten in der muslimisch geprägten russischen Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus haben Behörden gezielte Destabilisierungsversuche beklagt. Das zentrale russische Ermittlungskomitee teilte in Moskau mit, die Menschen seien über Telegram-Kanäle zu gewaltsamen Protesten aufgerufen worden und hätten dann "Pogrome" begangen. Eine wütende Menge war laut Behörden am Sonntag in den Flughafen der dagestanischen Hauptstadt Machatschkala eingedrungen und gewaltsam gegen Menschen, die mit einem Flugzeug aus Israel angekommen waren, vorgegangen.

10.20 Uhr: Israel - Militäreinsatz im Gazastreifen läuft nach Plan

Das israelische Militär kommt nach eigenen Angaben bei seinem Einsatz im Gazastreifen wie geplant voran. Die Truppen bewegten sich Schritt für Schritt nach Plan, sagt Militärsprecher Daniel Hagari bei einer Pressekonferenz. Die Streitkräfte hätten über Nacht Dutzende palästinensische Kämpfer getötet. Zum genauen Standort der Bodentruppen wollte er sich nicht äußern. Auf Bildern in sozialen Medien sah es so aus, dass israelische Panzer auf einer Hauptstraße im Gazastreifen vorrückten. Der Sprecher teilt zudem mit, dass in Dschenin im besetzten Westjordanland mehrere militante Palästinenser bei einem Luftangriff getötet worden seien.

10.00 Uhr: Zentralwohlfahrtsstelle: Angriffe gegen Juden haben zugenommen

Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) registriert infolge des Krieges in Nahost mehr antisemitische Vorfälle. Laura Cazes, Leiterin der Abteilung Kommunikation und Digitalisierung bei der ZWST, sagte im ZDF-Morgenmagazin: "Seit dem 7. Oktober haben Antisemitismus und antisemitische Vorfälle in Form von Gewalt, Ausschreitungen, Diskriminierung und auch direkten Angriffen gegen Jüdinnen und Juden zugenommen." Zwar sei man mit "alltäglichem Antisemitismus" seit Jahren befasst, doch das Ausmaß, in dem sich Antisemitismus nun gegenüber der "jüdischen Community" zeige, habe es vorher nicht gegeben.

09.55 Uhr: Großbritannien setzt sich für humanitäre Feuerpause ein

Großbritannien macht sich laut Außenminister James Cleverly für eine humanitäre Feuerpause im Gazastreifen stark. "Wir arbeiten intensiv mit den Ägyptern, den Israelis und anderen zusammen, um eine humanitäre Feuerpause zu erreichen, eine vorübergehende Pause, damit wir die humanitäre Hilfe zu den Menschen bringen können, die sie brauchen", sagt Cleverly der Nachrichtenagentur Reuters in der Residenz des britischen Botschafters in Abu Dhabi. Hilfe komme zwar in spärlichem Maße an, aber es sei deutlich mehr nötig.

09.22 Uhr: Vermisste Deutsche Shani Louk wohl tot

Die seit dem Hamas-Terrorüberfall auf Israel vermisste Deutsche Shani Louk ist nach Angaben ihrer Mutter tot. Das habe ihr das israelische Militär mitgeteilt, sagte Ricarda Louk am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst hatte RTL/ntv berichtet.

09.09 Uhr: Israels Armee - Über 600 Ziele binnen 24 Stunden getroffen

Die israelische Armee hat einem Sprecher zufolge mehr als 600 Ziele binnen 24 Stunden im Gazastreifen getroffen. Am Vortag hatte sie noch von 450 Zielen gesprochen. Die Angriffe zählten zu den heftigsten seit dem Großangriff der radikalislamischen Hamas am 7. Oktober.

08.31 Uhr: Palästinensisches Ministerium: Vier Tote im Westjordanland

Bei Zusammenstößen mit israelischen Sicherheitskräften sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums im Westjordanland vier Palästinenser getötet worden. Fünf weitere Palästinenser seien am Montag in Dschenin verletzt worden, hieß es. Zwei davon seien schwer verletzt. In israelischen Medien wurde gemeldet, es habe ein heftiges Feuergefecht zwischen israelischen Truppen und Palästinensern gegeben. Dabei sei es auch zu Drohnenangriffen gekommen.

08.03 Uhr: Israelische Armee - "Dutzende" Hamas-Kämpfer getötet

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge "Dutzende" Kämpfer der radikalislamischen Hamas und ihrer Verbündeten bei nächtlichen Angriffen im Gazastreifen getötet. Die "Terroristen" hätten sich in "Gebäuden und Tunneln verbarrikadiert und versucht, die Truppen anzugreifen", erklärte das israelische Militär. Zudem habe ein Kampfjet ein Gebäude ins Visier genommen, "in dem sich über 20 Hamas-Terroristen" befunden hätten.

In den vergangenen Tagen seien mehr als 600 Terrorziele angegriffen worden, darunter Waffendepots, Dutzende Abschusspositionen für Panzerabwehrraketen sowie Verstecke und Stützpunkte der Hamas, teilte das israelische Militär weiter mit.

07.50 Uhr: Russland - 60 Festnahmen bei Übergriffen in Dagestan

Bei den antiisraelischen Ausschreitungen auf einem Flughafen in der muslimisch geprägten Kaukasusrepublik Dagestan hat die Polizei nach Angaben des russischen Innenministeriums 60 Menschen festgenommen. Die Beamten hätten zudem vollständig die Kontrolle über den Airport in der Stadt Machatschkala übernommen. Hunderte überwiegend junge Männer hatten am Sonntag das Gelände gestürmt, als ein Flugzeug aus Israel landete.

07.40 Uhr: Schuster - "Ich erkenne zuweilen Deutschland nicht wieder"

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat das Abstimmungsverhalten der Bundesrepublik bei den Vereinten Nationen kritisiert. "Wenn es in der UN darauf ankommt, hat Deutschland ausgerechnet jetzt keine klare Haltung gegen die Relativierung des Hamas-Terrors", sagte der Präsident des Zentralrats, Josef Schuster, zu "Bild" (Montag) mit Blick auf die Enthaltung Deutschlands bei der UN-Resolution für einen Waffenstillstand in Gaza. Mit Blick auf antisemitische Tendenzen in Deutschland sagte Schuster weiter, die Entwicklung der vergangenen Wochen habe er so nicht erwartet. "Ich erkenne zuweilen dieses Land nicht wieder", betonte Schuster.

07.00 Uhr: Hamas meldet "heftige Gefechte" mit israelischer Armee im Gazastreifen

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hat nach eigenen Angaben "heftige Gefechte" mit der israelischen Armee im Gazastreifen geführt. "Unsere Kämpfer führen derzeit im Nordwesten des Gazastreifens heftige Gefechte mit Maschinengewehren und Anti-Panzer-Waffen gegen die eingedrungenen Besatzertruppen", erklärte der bewaffnete Arm der Hamas. Unterdessen wuchs international die Sorge um die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Israels Militär veröffentlichte am späten Sonntagabend Bildmaterial, das eine beträchtliche Anzahl von Panzern, Infanterie und Artillerie in palästinensischem Gebiet zeigen soll.

06.00 Uhr: Telefonat mit Netanjahu und al-Sisi: Biden fordert mehr Gaza-Hilfe

US-Präsident Joe Biden hat wegen der katastrophalen Lage mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi telefoniert. Gegenüber Netanjahu habe er deutlich gemacht, dass "unverzüglich" deutlich mehr humanitäre Hilfe nach Gaza gelangen müsse, teilte die Regierungszentrale in Washington mit. Im Gespräch mit Al-Sisi hätten sich die beiden Staatsoberhäupter unter anderem dazu verpflichtet, die Hilfslieferungen nach Gaza "von heute an erheblich zu beschleunigen und kontinuierlich zu erhöhen".

03.22 Uhr: IStGH-Chefankläger warnt vor Blockade humanitärer Hilfe für Gazastreifen

Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) hat davor gewarnt, den Zugang zu humanitärer Hilfe für Menschen im Gazastreifen zu blockieren. "Die Behinderung von Hilfslieferungen, wie sie in den Genfer Konventionen vorgesehen sind, könnte eine Straftat darstellen, für die das Gericht zuständig ist", sagte Karim Khan nach einem Besuch am Grenzübergang in Rafah.

Er wolle gegenüber Israel deutlich machen, dass "unverzüglich erkennbare Anstrengungen unternommen werden müssen", um sicherzustellen, dass die Zivilbevölkerung im von der Hamas regierten Gazastreifen "mit Grundnahrungsmitteln und Medikamenten versorgt wird", sagte Khan in Kairo.