Causa Halemba: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba ist am Montagmorgen verhaftet worden. Es geht unter anderem um den Vorwurf der Volksverhetzung. Doch wer ist der 22-Jährige? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen zu dem Fall im Überblick.

Wer ist Daniel Halemba?

Daniel Halemba, 22 Jahre alt, wurde 2001 im baden-württembergischen Wertheim geboren. Seit 2021 wohnt er in Würzburg, dort wurde er zum Kreisvorsitzenden der AfD gewählt. Als jüngster Abgeordneter überhaupt zog Halemba bei der Landtagswahl am 8. Oktober im Stimmkreis Haßberge/Rhön-Grabfeld für die AfD in den neuen bayerischen Landtag ein.

Halemba studiert derzeit Rechtswissenschaften an der Universität Würzburg und gehört der umstrittenen Burschenschaft "Teutonia Prag" in Würzburg an, bei der es im September eine Razzia gegeben hatte.

Was wird Halemba vorgeworfen?

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Mitglieder der Burschenschaft - unter anderem wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Seit Freitag wurde Halemba per Haftbefehl gesucht und am Montagmorgen gegen 8.00 Uhr im Raum Stuttgart, in Kirchheim unter Teck festgenommen.

Halembas Anwalt Dubravko Mandić teilte bereits am Samstag mit, an "sämtlichen Vorwürfen gegen die Mitglieder der Prager Teutonia" sei nichts dran, er habe Beschwerde gegen den Haftbefehl eingelegt.

Nach der Verhaftung seines Mandanten am Montagmorgen forderte Mandić vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof per Eilantrag, den Haftbefehl gegen Halemba zurückzuziehen. Halemba müsse die An- und Abreise in den Landtag gewährt werden.

Was heißt das für die erste Sitzung des Landtags?

Fehlt Daniel Halemba bei der konstituierenden Sitzung im Landtag, hat das für seinen Status als Abgeordneter und Fraktionsmitglied zunächst keine Auswirkung. Auch die Fraktionsstärke der AfD bleibt unverändert bei 32 Mitgliedern.

Sollte Halemba aufgrund einer späteren strafrechtlichen Verurteilung sein Mandat verlieren oder zurückgeben müssen, würde ein AfD-Kandidat auf seinen Platz nachrücken.

AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner forderte am Sonntag, Halembas Teilnahme an der Sitzung müsse ermöglicht werden. Die AfD-Fraktion habe das Recht, sich "in voller Fraktionsstärke mit allen Mitgliedern zu versammeln".

Welche Rolle spielt die AfD bei den Vorwürfen gegen Halemba?

Die AfD-Fraktion zweifelt die Rechtmäßigkeit der staatsanwaltlichen Ermittlungen an. Fraktionschefin Ebner-Steiner spricht in einem Video-Statement von "staatlicher Repression". Mit einem "herbeikonstruierten Haftgrund" werde "unter fadenscheinigen Gründen" erheblich in die Rechte der Opposition eingegriffen.

Daniel Halemba nennt in einem bereits vor der Verhaftung vorbereiteten Video die Maßnahmen gegen ihn einen "weiteren traurigen Höhepunkt der Jagd der CSU auf die demokratische Opposition". Sein Anwalt hatte die Aufnahme auf seinen Wunsch nach Vollzug des Haftbefehls veröffentlicht.