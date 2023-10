Bestätigt: Deutsch-Israelin Shani Louk von Hamas getötet

Familie hoffte auf ein Überleben

Shani Louk hatte am 7. Oktober an einem Musikfestival in der Nähe des Ortes Re'im teilgenommen, als Terroristen der Hamas die Feiernden überfielen, mindestens 260 Menschen töteten und weitere in den Gazastreifen verschleppten.

Kurz darauf kursierte ein Video in Sozialen Netzwerken, das die schwerverletzte Shani auf der Ladefläche eines Pickups zeigen sollte. Ihre Familie, von der ein Teil in Baden-Württemberg lebt, ging daher zunächst davon aus, dass die junge Frau schwer verletzt wurde, aber am Leben war und sich im Gazastreifen befand. Die Mutter erklärte, ihre Tochter sei mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus in Gaza gebracht worden.

Traurige Gewissheit durch DNA-Vergleich

Seit ihrer Entführung kämpfte die Familie für die Freilassung von Shani Louk. Nun teilte das israelische Militär aber offenbar mit, dass die Deutsche schon bei dem Überfall am 7. Oktober von Hamas-Terroristen getötet worden sei.

Die Leiche ihrer Tochter sei bislang zwar nicht gefunden worden, sagte Ricarda Louk. Man habe aber einen Splitter eines Schädelknochens gefunden und daran eine DNA-Probe gemacht. Das erforderliche Vergleichsmaterial hätten die Eltern schon vor längerer Zeit zur Verfügung gestellt. Die Mutter geht nun wie das Militär davon aus, dass ihre Tochter bereits seit dem 7. Oktober tot ist – möglicherweise sei sie bei dem Terrorüberfall durch einen Schuss in den Schädel getötet worden.

Die Nachricht sei zwar schrecklich. Es sei aber gut, nun Gewissheit zu haben. "Wenigstens hat sie nicht gelitten", sagte Ricarda Louk.

Insgesamt 239 Familien betroffen

Die israelischen Behörden hatten insgesamt 239 Familien darüber informiert, dass sich Angehörige als Geiseln der Hamas im Gazastreifen befinden. Unter den Geiseln sollen nach bisherigen Angaben auch zwölf deutsche Staatsbürger sein. Nach Militärangaben gelten 40 Menschen seit dem Terroranschlag der Hamas weiter als vermisst. Wegen des schlimmen Zustands vieler Leichen ist auch die Identifikation noch nicht abgeschlossen.

Mit Informationen von dpa und KNA