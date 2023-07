Artikel mit Audio-Inhalten

Experte wünscht sich mehr Anreize für ökologische Verkehrsmittel

Wenn der Münchner Stadtrat die zweite Stufe des Dieselfahrverbotes aussetzt, dürfen Fahrzeuge der Schadstoffklasse Euro 5 ab Oktober weiter in der Innenstadt fahren. TU Verkehrsexperte Bogenberger sieht die Lösung eher in Anreizen, als in Verboten.