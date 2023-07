Viele Tote bei schweren Waldbränden in Mittelmeerregion

Italien: Brände im Süden, Unwetter im Norden

Auch in Italien ist die Lage teils angespannt: Brände im Süden, Unwetter im Norden und extreme Hitze machen den Menschen zu schaffen. Auf Sizilien seien drei ältere Menschen durch die Brände ums Leben gekommen, berichteten italienische Medien am Dienstagabend. Der Vorsitzende der Region Sizilien wollte die Regierung am Mittwoch bitten, den Notstand für die Insel auszurufen. Feuerwehrleute sind im Dauereinsatz. Löschflugzeuge versuchen, die Brände aus der Luft zu bekämpfen.

Der Norden Italiens war in den vergangenen Tagen hingegen von schlimmen Unwetter getroffen worden. Eine 16-jährige Pfadfinderin und eine Frau waren von umstürzenden Bäumen erschlagen worden. Eines der Hagelkörner im Nordwesten des Landes erreichte nach Informationen einer europäischen Gewitter-Forschungsstelle einen Durchmesser von 19 Zentimetern. Das entspricht in etwa der Größe eines Handballs.

Waldbrände wüten auf Korsika - Kloster wird evakuiert

Auch auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika haben in der Nacht zum Mittwoch Waldbrände mehr als 200 Hektar Land zerstört. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin schrieb auf Twitter, dass wegen des Feuers auch das Kloster von Corbara im Norden der Insel geräumt worden sei. Rund 200 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen.

Die Feuerwehr schrieb am späten Dienstagabend von einem Brand im nordkorsischen Ort Pigna. Starker Wind fache die Flammen an. Französischen Medienberichten zufolge hatte es zunächst zwei Brände unweit voneinander gegeben, die sich später zu einem Feuer entwickelt hätten. Der Präsident des korsischen Exekutivrats, Gilles Simeoni, schrieb auf Twitter, die beiden Feuer seien durch Brandstiftung entstanden.

Brände auf Rhodos, Korfu und Euböa

Auf den griechischen Urlauberinseln Rhodos, Korfu und Euböa kämpfen Feuerwehrleute weiter gegen die seit Tagen anhaltenden Großbrände. Der Wetterdienst rechnete am Mittwoch erneut mit Temperaturen bis zu 45 Grad im Landesinneren. Das Ministerium für Zivilschutz hat für 6 der 13 Regionen extreme Brandgefahr erklärt. Das ergibt sich auch aus einer Karte des Zivilschutzes. Für fast die Hälfte Griechenlands herrscht am Mittwoch höchste Brand-Alarmstufe.

Feuerwehrleute und Löschflugzeuge im Einsatz

Auf Rhodos waren am Mittwoch etwa 270 Feuerwehrleute, drei Hubschrauber und zwei Flugzeuge im Einsatz. Dort brennt es mittlerweile den neunten Tag in Folge. Der griechischen Feuerwehr und rund 3.000 Helfern gelang es in der Nacht zum Mittwoch, das beliebte Feriendorf Gennadi im Südosten der Insel Rhodos zu retten. Auf Korfu sind derzeit gut 60 Feuerwehrleute, zwei Hubschrauber und zwei Flugzeuge im Einsatz. Das Feuer hatte dort am vergangenen Wochenende begonnen. Auf Euböa waren noch etwa 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Dort waren am Vortag zwei Piloten der griechischen Luftwaffe beim Absturz eines Löschflugzeugs ums Leben gekommen.

Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis erklärte am Dienstag, sein Land stehe an vorderster Front im Kampf gegen den Klimawandel, für den es keine einfache Lösung gebe. Es ist bereits absehbar, dass die Brände dem Tourismus in Griechenland schwer zusetzen werden.

Im Audio: Erstes Aufatmen auf Rhodos