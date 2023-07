Drei Männer ertrinken bei Arbeitsunfall in Kanalisationsschacht

Drei Arbeiter eines Entsorgungs- und Recyclingunternehmens sind bei einem Betriebsunfall im Landkreis Miesbach ums Leben gekommen. Die 20, 27 und 28 Jahre alten Männer ertranken in einem Kanalisationsschacht, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich am späten Vormittag in Großseeham in der Gemeinde Weyarn.

Ein Arbeiter hatte auf dem Firmengelände in einem wassergefüllten Gullyschacht gearbeitet. Als der Kontakt zu ihm abbrach, stiegen zwei Arbeitskollegen in den Schacht hinunter, um zu helfen. In der Folge gab es von allen drei Männern kein Lebenszeichen mehr.

Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften

Mehrere Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden rückten zum Rettungseinsatz an, außerdem Rettungshubschrauber, Wasserrettung und mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei. Taucher suchten im Gullyschacht und einem darunter liegenden Kanal nach den drei Vermissten, konnten sie aber zunächst nicht finden. Das gelang erst, nachdem der Wasserstand gesenkt werden konnte.

Polizei ermittelt zur Unglücksursache

Für die 20-, 27- und 28-jährigen Männer, die alle aus der Region stammen, kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Arbeiter feststellen.

Die Angehörigen wurden von Einsatzkräften des Kriseninterventionsteams und der psychologischen Betreuungsgruppe der Polizei betreut.

Die Kriminalpolizeiinspektion Miesbach ermittelt jetzt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II zur Unglücksursache. Weshalb die Männer an dem Gullyschacht arbeiteten, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen.