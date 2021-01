Neuburger Stadtrat tagt trotz Corona weiter in voller Stärke

Die nächste Sitzung des Stadtrats von Neuburg an der Donau wird am 23. Februar in voller Besetzung stattfinden, das bestätigte der Sprecher der Stadt, Bernhard Mahler, heute dem Bayerischen Rundfunk.

Gegen die CSU als größte Fraktion bildete sich in dieser Frage eine Mehrheit aus Freien Wählern, Grünen, SPD sowie Anhängern der AfD. Lediglich die einzige FDP-Stadträtin in Neuburg und der zweite Bürgermeister von den Freien Wählern unterstützten die Forderung der CSU nach einer Verkleinerung. Konkret stimmten 16 Stadträte gegen eine Verkleinerung und 13 dafür.

Opposition will lieber in größere Räume ausweichen

Während die CSU-Mitglieder einheitlich davor warnen, dass Sitzungen in voller Besetzung das Infektionsrisiko erhöhen, verweisen die Oppositionspolitiker quer durch die Parteien auf die vorhandenen Sicherheitskonzepte. Sie wollen lieber in noch größere Räumlichkeiten ausweichen als auf die Präsenz zu verzichten.

An den Umzug in größere Räumlichkeiten sei jedoch laut Mahler nicht zu denken, weil man bereits umgezogen sei. Schon längere Zeit hält der Neuburger Stadtrat mit Blick auf die Pandemie seine Sitzungen im Kolpinghaus ab. Dort tagt man mit großen Abständen zwischen den einzelnen Mitgliedern von mindestens 2,5 Meter und nach einem detaillierten Lüftungsplan.

Livestream-Sitzungen dauern offenbar länger

Laut Mahler will die Stadt das Infektionsrisiko senken, indem die Sitzungen möglichst kurz gehalten werden. Aus diesem Grund versuchten Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und die Verwaltung, alle schiebbaren Themen auf einen späteren Zeitpunkt zu vertagen. Allerdings befürchtet der Stadtsprecher, dass die neu eingeführte Live-Übertragung die Sitzungen verlängern und damit das Infektionsrisiko noch erhöhen werde.

Studien in anderen Städten hätten gezeigt, so Bernhard Mahler, dass die live gestreamten Sitzungen länger dauern würden, weil einige Stadträte ihre Rednerbeiträge ausdehnten, um sich so länger auf der Online-Plattform präsentieren zu können. Wie der Neuburger Stadtrat beschlossen hat, wird aber die nächste Sitzung am 23. Februar live gestreamt.