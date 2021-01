Berchtesgadener Land hebt Einreisesperre für Ausflügler auf

Auch das Berchtesgadener Land hebt die Einreisesperre für Tagesausflüge wieder auf. Touristische Ausflüge seien von Montag an wieder erlaubt, teilte das Landratsamt am Freitag in Bad Reichenhall mit. Begründet wurde dies damit, dass die Sieben-Tage-Inzidenz nun seit mehreren Tagen unter 200 liege. Auch Landkreise wie Miesbach mit der beliebten Ausflugsregion um den Tegernsee haben die Sperre bereits wieder aufgehoben.

Der oberbayerische Landkreis an der österreichischen Grenze war der erste in Deutschland, der im vergangenen Herbst strikte Ausgangsbeschränkungen verhängt hatte. Seitdem sinken die Zahlen - allerdings nur sehr langsam.

Zuletzt wurden auch Fälle mit der britischen Virusmutation nachgewiesen, unter anderem bei einer Patientin in der Kreisklinik. Bei sieben Beschäftigten der Klinik wurde hingegen nach Angaben des Landratsamts die dänische Mutation festgestellt.