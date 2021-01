Corona-Ticker Oberbayern: MVG-Chef für Schweigen im Nahverkehr

17.20 Uhr: Landkreis Miesbach - 15-km-Regel wird wohl bald aufgehoben - über touristischen Ausflugsverkehr wird noch entschieden

Im Landkreis Miesbach kann die 15-Kilometer-Regel am Wochenende wahrscheinlich aufgehoben werden. Das wird möglich, weil die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis deutlich sinkt, so das Miesbacher Landratsamt. Die Allgemeinverfügung zur Einschränkung des touristischen Ausflugsverkehrs für Bewohner anderer Städte und Landkreise gelte vorerst bis 31.Januar. Ob es eine vorzeitige Aufhebung gibt, darüber wurde noch nicht entschieden, so das Landratsamt.

13.40 Uhr: Stadt Tittmoning will am Donnerstag mit FFP2-Maskenverteilung an Bedürftige und pflegende Angehörige beginnen

Die Stadt Tittmoning wird vermutlich ab morgen (Donnerstag, 21.1.) FFP2-Masken an pflegende Angehörige und bedürftige Menschen ausgeben. Vorausgesetzt die Lieferung der Schutz-Masken trifft wie geplant im Rathaus ein. Je drei zertifizierten FFP2-Masken bekommen pflegende Angehörige und je fünf bedürftige Personen ab 15 Jahren. Neben der Ausgabe in der Touristinfo im Rathaus ist eine dezentrale Ausgabe in den einzelnen Gemeindeteilen geplant: am Donnerstag (21. Januar) von 15 bis 17 Uhr in Asten, Kay, Kirchheim und Törring jeweils an den Feuerwehrhäusern. Als Berechtigungsnachweis ist von pflegenden Angehörigen bei der Abholung der Masken das Schreiben der Krankenkasse mit Feststellung des Pflegegrades des Pflegebedürftigen vorzulegen. Bedürftige Personen bekommen ihre Berechtigung mit einem Schreiben vom Landratsamt Traunstein bzw. vom Jobcenter bestätigt, das zur Abholung mitzubringen ist. Zusätzlich wird die Stadt Tittmoning ebenfalls die Freiwilligen Feuerwehren und Kindertagesstätten mit FFP2-Schutzmasken versorgen.

12.40 Uhr: Traunsteiner Georgiritt fällt zum zweiten Mal aus

Der Traunsteiner Georgiritt, der in diesem Jahr am 5. April hätte stattfinden sollen, fällt wegen der Corona-Pandemie zum zweiten Mal aus. Das hat es nach Angaben des Veranstalters, dem St. Georgsverein, noch nie gegeben. Die Pferdewallfahrt mit rund 400 Pferden und Reitern findet normalerweise am Ostermontag statt. Der Umritt mit Pferdesegnung, der quer durch die Stadt führt, ist eine Traditionsveranstaltung. Der Georgiritt und der sogenannte Schwertertanz, der davor und danach aufgeführt wird, sind ein Besuchermagnet: wenn die Veranstaltung stattfindet, kommen aus nah und fern jedes Jahr tausende Zuschauer nach Traunstein.

10.50 Uhr: Ingolstädter dürfen sich wieder frei bewegen

Die Bürgerinnen und Bürger in Ingolstadt dürfen sich seit heute wieder aus dem 15-Kilometer-Radius um ihre Stadt heraus bewegen. Diese Beschränkung endet mit dem heutigen Tag, da der 7-Tage-Inzidenzwert seit einer Woche unter 200 liegt. Aktuell liegt er laut RKI bei 144 Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner.

8.05 Uhr: Inzidenzwert sinkt im Berchtesgadener Land unter 200

Der Inzidenzwert ist im Berchtesgadener Land unter 200 gesunken, er liegt laut Robert-Koch-Institut jetzt bei 183. Sollte der Wert eine Woche lang unter 200 bleiben, könnte beispielsweise die 15-Kilometer Beschränkung für die Bewohner wegfallen.