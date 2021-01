Corona-Mutationen: Die Lage in Bayern und was wir tun können

Noch sind es nur Verdachtsfälle. Doch sollten sie sich bewahrheiten, haben sich 23 Mitarbeiter des Klinikums Bayreuth mit der hochansteckenden "britischen Variante" des Coronavirus infiziert. Bis es Gewissheit gibt, wird es allerdings noch ein bisschen dauern, erklärt BR Reporter Markus Feulner im BR24Live. Die Sequenzierung des Virus kann bis zu 14 Tage in Anspruch nehmen.

Klinikum Bayreuth: 3.300 Menschen in "Pendel-Quarantäne"

Von Seiten der Stadt und des Klinikums Bayreuth wird versucht, das Risiko einer Ausbreitung so gering wie möglich zu halten. Die Mitarbeiter des Klinikums seien angewiesen worden, sich in eine Pendel-Quarantäne zu begeben, so Markus Feulner. Das heißt, sie dürfen nur zwischen Wohnort und Arbeitsplatz hin und her pendeln und sollen in ihrer Freizeit das Haus nicht verlassen. So soll verhindert werden, dass das Virus den Kreis des Klinikums verlässt und in die Bevölkerung nach draußen dringt.

Es ist eine schlimme Situation, "wenn 3.300 Personen veranlasst werden, nur noch zu pendeln", sagt der Bayreuther Oberbürgermeister, Thomas Ebersberger (CSU), im BR24Live. Jede Familie können sich vorstellen, wie schwer es sei, wenn man nicht mehr mit den Kindern spielen oder einkaufen gehen könne, wie man wolle. "Aber, ich glaube, wir sind es der Bevölkerung insgesamt schuldig."

Bundeswehr zur Unterstützung angefordert

Aktuell würden nur Notfälle im Klinikum Bayreuth aufgenommen. Von einer Auslagerung von Teilen des Klinikums zum Beispiel nach Kulmbach hält der Oberbürgermeister allerdings wenig. "Solange wir eine Sicherheit haben, dass wir vernünftig verarzten können", sollten auch weiterhin alle Fälle im Klinikum Bayreuth behandelt werden, so Ebersberger. Dies schütze davor, das Virus nicht in anderen Krankenhäusern zu verbreiten.

Außerdem werde die Bundeswehr in die Stadt zur Unterstützung kommen. Die betroffenen Abteilungen des Klinikums seien "am Anschlag, wenn nicht sogar schon drüber", weiß der Oberbürgermeister. "Die Menschen leisten teilweise fast Übermenschliches."

Britische Mutation möglicherweise auch in Seniorenheim in Selb

Auch in einem Seniorenheim in Selb (Lkr. Wunsiedel) ist möglicherweise die britische Mutation des Coronavirus aufgetaucht. Der Wunsiedler Landrat Peter Berek (CSU) berichtet in einer Pressemitteilung von fünf Verdachtsfällen bei Bewohnern des Paul-Gerhardt-Hauses. Die betroffenen Bewohner sind in einer hausinternen Infektionsabteilung untergebracht worden.

Alle Mitarbeiter und die weiteren Bewohner werden umgehend auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet, positive Ergebnisse zusätzlich auf das Vorliegen einer Mutation untersucht. Weitere Maßnahmen sind vom Gesundheitsamt in Zusammenarbeit mit der Regierung und dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) angeordnet worden, darunter fällt auch eine Pendel-Quarantäne für die Mitarbeiter.

Mutationen - Kopierfehler während der Vervielfältigung

Mutation - der Begriff erinnert im ersten Moment an Science-Fiction-Filme. Letztlich bedeutet es aber zunächst einmal nur "Veränderung". Das sich ein Virus verändert, "liegt in seiner Natur begründet", erklärt Anne Kleinknecht von BR Wissen. Während es sich vervielfältigt, vervielfältigt sich auch sein Erbgut. "Dabei passieren ab und zu kleine Kopierfehler." Diese seien in der Regeln nicht dramatisch, wenn es aber mehr werden, könne es sein, dass das Virus "etwas gefährlicher wird".

Bereits im September gab es über 12.000 Mutationen beim Coronavirus, so die Expertin. Eine der bekanntesten, die man im Herbst festgestellt habe, sei die dänische Variante. "Da haben Menschen auf Nerzfarmen Nerze angesteckt, die Nerze haben dann wiederum eine veränderte Variante an die Menschen abgegeben", sagt Anne Kleinknecht im BR24Live. Diese Variante sei nicht gefährlicher, "aber ein Beispiel, wie sich das Virus verändern kann".

Spike-Protein des Coronavirus weißt Mutationen auf

Die aktuell viel zitierte "britische Variante" ist zum ersten Mal im Dezember in der Grafschaft Kent aufgetaucht. Ungefähr zur gleichen Zeit ist die südafrikanische Variante entstanden. Neuerdings spreche man auch von der brasilianischen Variante, so Kleinknecht. Allen drei sei gemeinsam, dass "das Spike-Protein, mit dem das Virus an die Menschen andockt, mehrere Mutationen hat".

Die britische und die südafrikanische Variante verbreiten sich deutlich schneller nach aktuellem Wissensstand. "Man geht davon aus zwischen 35 und 56 Prozent schneller", so die Expertin. "Das heißt, dass die Pandemie nochmals einen richtigen Schub bekommt." Es gebe allerdings keinen Hinweis dafür, dass die Varianten gefährlicher sind, dass man schwerer daran erkrankt. "Wenn sich das Virus allerdings schneller verbreitet, stecken sich auch mehr Menschen damit an - auch vulnerable Gruppen - und damit werden die Todeszahlen auch steigen."

Bester Schutz auch bei Mutanten: die AHA-Regeln

Wie auch bisher sei der beste Schutz, die Hygieneregeln zu beachten, einen Maske zu tragen und Abstand zu halten. Eine Gefahren sei, sagt Anne Kleinknecht, dass die neuen Mutanten eine "Resistenz gegen Corona-Antikörper ausbilden". Dies führe dazu, dass auch bereits einmal mit Corona infizierte Menschen, wieder erkranken können.

Impfstoffe wirken aktuell auch gegen Virus-Varianten

Was den Schutz einer Impfung betrifft, geben die Impfstoff-Hersteller Biontech und Moderna aktuell Entwarnung. "Die Impfstoffe setzen an verschiedenen Regionen am Spike-Protein an", erklärt Kleinknecht. Die Menschen sollten also auch gegen die aktuellen Mutationen geschützt sein. "Wenn sich diese Varianten nun aber weiter verbreiten und weiter mutieren, könnte es sein, dass die Impfstoffe irgendwann nicht mehr wirken und angepasst werden müssen."

Reiseverkehr soll stark eingeschränkt werden

Um dem entgegenzuwirken wird als Maßnahme im Bundesinnenministerium am Freitag überlegt, den Reiseverkehr, vor allem Flugreisen stark einzuschränken. BR Expertin Kleinknecht hält dies für sinnvoll. "Je weniger wir unterwegs sind, umso besser." Den Flugverkehr könne man relativ einfach kontrollieren, viel einfacher als den Straßenverkehr und die Grenzübergänge. Länder wie Belgien und Israel praktizieren dies bereits mit Erfolg.