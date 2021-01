vor 40 Minuten

Zahnarzt will Mitarbeiter zur Corona-Impfung zwingen

Empörung in Pfaffenhofen: Ein Zahnarzt will seine Mitarbeiter zur Impfung gegen das Coronavirus zwingen, um so die Patienten zu schützen. Er macht ihnen Druck – und direkt Termine im Impfzentrum. Es gibt Kritik: Darf er das? Und drängelt er sich vor?