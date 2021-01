Corona-Ticker Oberbayern: Alkoholverbot auch im Kreis Freising

Donnerstag, 28. Januar 2021

15.40 Uhr: Zahl der Infizierten in München sinkt weiter

Die Zahl der Corona-Neuinfizierten in München geht weiter nach unten. Derzeit liegt die 7-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut bei 66,1 (gestern: 70,1) - in diesem Bereich war sie zuletzt Mitte Oktober. Das entspricht der Anzahl der für die vergangenen sieben Tage neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Insgesamt sind in München bislang 51.226 Infektionen bestätigt. Fast 48 000 Betroffene gelten bereits als genesen, 811 sind gestorben.

15.35 Uhr: Gewerkschaften fordern mehr Geld für Friseure, Bedienungen und Köche

Mindestens 1.200 Euro Kurzarbeitergeld, das fordern die Gewerkschaften verdi und Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Für ihre Mitglieder wollen sie erreichen, dass ein branchenunabhängiges Mindest-Kurzarbeitergeld eingeführt wird - das erklärte Tim Lünnemann von der NGG heute bei der Jahrespressekonferenz der Gewerkschaften in München. Als Berechnungsgrundlage für die 1.200 Euro dient der gesetzliche Mindestlohn. Dieses Mindest-Kurzarbeitergeld soll eine Ergänzung und keine Alternative zu bestehenden Leistungen und Regelungen sein. Besonders Angestellte wie Köche, Bedienungen oder Friseurinnen sind von den finanziellen Folgen der Corona-Pandemie betroffen, oft sind deren Löhne sowieso niedrig. Da viele von ihnen schon seit Monaten in Kurzarbeit sind, müssen sie im Moment mit noch weniger Geld auskommen. Bei vielen geht es laut NGG vor allem in Großstädten wie München, mittlerweile um die Existenz.

15.25 Uhr: Gewerkschaft fordert konstenlose FFP2 -Masken für Beschäftigte an Schulen, Kitas und Kindergärten

Beschäftigte an Schulen, Kitas und Kindergärten sollen bei ihrer Arbeit besser vor Corona zu geschützt werden. Das forderte die Bildungsgewerkschaft GEW heute bei der Jahrespressenkonferenz der Gewerkschaften in München. Sie will erreichen, dass Lehrerinnen und Erzieher ihre FFP2 Masken für die Arbeit endlich vom Arbeitgeber gestellt bekommen. Außerdem müsse die Bayerische Staatsregierung, wie schon im Frühjahr 2020, erneut klare Vorgaben machen, wer die Notbetreuung in Kitas, Kindergärten und Grundschulen nutzen darf und wer nicht, so Siri Schultze von der GEW. In München etwa seien derzeit trotz Notbetreuung viele Gruppen und Klassen ganz normal ausgelastet.

15.10 Uhr: Alkoholverbot auch im Landkreis Freising

Nach der Stadt München hat nun auch der Landkreis Freising ein Alkoholverbot auf bestimmten öffentlichen Plätzen erlassen. Betroffen sind unter anderem weite Teile der Freisinger Altstadt sowie Straßen und Plätze in Moosburg, Neufahrn und Eching. Dort gilt außerdem Maskenpflicht.

9.45 Uhr: Erste Coronavirus-Mutation im Berchtesgadener Land

Zum ersten Mal wurde auch im Berchtesgadener Land eine Coronavirus-Mutation bei einer Patientin nach einer ambulanten Routineuntersuchung im Klinikum Bad Reichenhall festgestellt. Das teilte das Landratsamt mit. Näheres zur genauen Variante der Mutation sei noch nicht bekannt. Ebenso sei noch nicht abschließend geklärt, ob die Patientin sich im Vorfeld in einem ausländischen Risikogebiet aufhielt.

Wie eine Sprecherin des Landratsamts mitteilt, werden derzeit alle Covid-19-positiven Patienten und Mitarbeitende der Kreisklinik Bad Reichenhall nochmals auf die Mutation getestet. Zusätzlich zu den bereits eingeleiteten Quarantänemaßnahmen seien präventiv in Zusammenarbeit mit den Kliniken Südostbayern weitere Schritte eingeleitet worden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Berchtesgadener Land liegt aktuell bei 194,5 (Stand: 28.1., 11 Uhr).

7.30 Uhr : Skiweltcup Garmisch: Kandahar unter strengen Auflagen

In Garmisch-Partenkirchen ist am Samstag die Abfahrt geplant, am Sonntag folgt dann der Super-G. Tauwetter und Dauerregen werden zu einer Herausforderung – das erste Training ist bereits abgesagt. Ebenso schwierig gestalten sich die Corona-Auflagen: keine Fähnchen im Zielraum, kein Jubel, keine Zuschauer und Siegesfeiern, dafür Coronatests, Maskenpflicht, Abstandsregeln.

Die Auflagen von FIS und Behörden sind immens. Organisationschef Peter Fischer und sein Team sind seit Monaten gefordert. So dürfen die Arbeitsteams auf der Piste oder im Verpflegungszelt nur aus maximal vier Personen bestehen, die Gruppen dürfen sich nicht vermischen, und Helfer sollen sich möglichst aus dem Weg gehen. Auch der Kontakt zu Sportlern und Betreuern ist strengstens untersagt. Jeder muss in seiner "Blase" bleiben.

Zusätzlich ist auf jeder Akkreditierung ein Barcode, mit dem per Scanner das genaue Bewegungsprofil nachverfolgt werden kann. Im Fall der Fälle sollen so bei einem positiven Corona-Fall schnellstmöglich Kontaktpersonen gefunden werden.

7 Uhr: Schwabinger Chefarzt: Lockdown muss eher verlängert werden

Der Chefarzt der München Klinik Schwabing, Clemens Wendtner, hat im BR-Fernsehen davor gewarnt, den Lockdown zu schnell aufzuheben. Es sei wichtig, die derzeitige Welle "sehr langsam abflachen" zu lassen. Das werde eine Zeit brauchen. Er vermute, dass der Lockdown eher noch verlängert werden müsse. In Wendtners Krankenhaus war vor genau einem Jahr der erste Corona-Fall in Deutschland behandelt worden.

Die erste Welle habe Deutschland "in der Summe gut genommen", fügte Wendtner hinzu. Im Sommer hätten dann viele gedacht, es sei vorüber. Man habe aber schon Ende August sehen können, dass die Welle sich wieder hebe. Der Lockdown sei dann erst im Oktober gekommen und möglicherweise auch zu leicht gewesen. "Man muss wirklich am Anfang sehr aufmerksam sein", mahnte der Mediziner.

Bezüglich des Impfstoffs hege er aber große Hoffnungen, erklärte Wendtner. Seine Prognose sei zwar, dass man eventuell, wie bei der Grippe, jedes Jahr impfen müsse, dass sich das Coronavirus also endemisch festsetze. Trotzdem biete der Impfstoff die Perspektive, damit die Kontrolle über die Pandemie zu erlangen. Man müsse jetzt "Tag und Nacht impfen", forderte Wendtner.

Was die Behandlungsmethoden von Corona betrifft, sei das im vergangenen Jahr "nicht viel" gewesen, bedauerte Wendtner. Es sei "ein bisschen Remdesivir" eingesetzt worden und Cortison in der Spätphase der Krankheit. Letzteres könne die Entzündungen mildern. Erst in den vergangenen Tagen habe es Meldungen über ein neues Medikament gegeben. Das müsse aber in der Frühphase der Krankheit eingesetzt werden.

Gemeint sind die sogenannten mononuklearen Antikörper, die ab kommender Woche in Deutschland als erstem Land in der EU eingesetzt werden sollen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat davon 200.000 Dosen bestellt.

Die nach wie vor hohen Zahlen an Corona-Todesfällen begründete Wendtner unter anderem damit, dass viele ältere Patienten gar nicht mehr auf der Intensivstation behandelt werden wollten. Sie hätten entsprechende Patientenverfügungen. Der Effekt der Impfungen mache sich derzeit noch nicht bemerkbar.

Mit Blick auf den Sommer sei er allerdings etwas optimistischer als sein Kollege, der Virologe Christian Drosten. "Wir haben es selbst in der Hand", betonte Wendtner. "Wir müssen jetzt nochmal ein paar Wochen durchhalten." Möglicherweise müsse sogar ein noch härterer Lockdown akzeptiert werden. Aber für den Sommer sehe er Öffnungsperspektiven. Vielleicht mit Maske und Abstand, aber es bestehe die Hoffnung, dass man in den Biergarten gehen könne.

Mittwoch, 27. Januar 2021

15.50 Uhr: Ab Mitternacht wieder Alkoholverbot in München

Um Mitternacht tritt in München stellenweise wieder ein ausdrückliches Alkoholkonsumverbot in Kraft: Das betrifft etwa die Fußgängerzone und den Viktualienmarkt. Das hat die Stadt soeben mitgeteilt. Sie reagiert damit auf eine Vorgabe des Freistaats. Dieser hat die Kommunen per Infektionsschutzmaßnahmenverordnung verpflichtet, solche Verbote „auf den öffentlichen Verkehrsflächen der Innenstädte“ auszusprechen. Zuvor hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof ein bayernweit geltendes generelles Alkoholverbot aufgehoben.

14.55 Uhr: 60 Prozent weniger Grippe-Kranke in München

In der bayerischen Landeshauptstadt gibt es heuer 60 Prozent weniger Grippe-Kranke. Von einem "positiven Beifang" der Corona-Maßnahmen sprach Wolfgang Schäuble vom Krisenstab heute in der Stadtrats-Vollversammlung. Beim 7-Tage-Inzidenzwert nähere sich München inzwischen der "ominösen 50" - dieser Wert war Mitte Oktober überschritten und seitdem nie mehr erreicht worden. Aktuell meldet das Robert-Koch-Institut einen Wert von 70,1. Die Reproduktionszahl liegt mittlerweile unter 1. "Die Ansteckungsgeschwindigkeit verlangsamt sich", sagte Schäuble. Der Rückgang sei auch auf den Intensivstationen der Krankenhäuser spürbar, in denen die Situation zu Weihnachten noch "angespannt" gewesen sei.Kritik gab erneut am Tempo der Impfungen bzw. dem geringen Umfang der gelieferten Impfdosen. Bis jetzt haben in München erst zehn Prozent der höchstpriorisierten 120 000 Menschen eine Spritze bekommen - das entspricht gerade einmal 0,08 Prozent der Bevölkerung. Wenn es ausreichend Impfstoff gäbe, könnten auch weitere über das Stadtgebiet verteilte Impfzentrum eingerichtet werden, hieß es in der Sitzung. Momentan gibt es nur ein einziges Impfzentrum in der Münchner Messe.

11.20 Uhr: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen "Impf-Zahnarzt" aus Pfaffenhofen

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt ermittelt gegen den so genannten Impf-Zahnarzt aus Pfaffenhofen. Wie die Behördensprecherin Andrea Grape dem Bayerischen Rundfunk erklärte, wird untersucht, ob in dem Fall eine Nötigung vorliegt. Der Zahnarzt hatte seine Mitarbeiter per WhatsApp-Nachrichten dazu aufgefordert, sich gegen Corona impfen zu lassen. Im Fall einer Weigerung drohte der Dentist seinen Angestellten, sie ohne Lohnfortzahlung freistellen. Der Strafrahmen bei Nötigung reicht bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe.

10.55 Uhr: Drei weitere Corona-Tote in den Seniorenheimen im Landkreis Freising

In den Seniorenheimen im Landkreis Freising sind in den vergangenen Tagen drei weitere Menschen an oder mit Corona verstorben. Die Zahl der Todesfälle im Vitalis-Seniorenzentrum Marzling hat sich auf zwölf erhöht. Außerdem haben weitere Mitarbeiter ein positives Testergebnis erhalten – insgesamt sind nun 24 Beschäftigte betroffen, 18 davon gelten bereits als wieder genesen. Marzling ist seit Wochen Corona-Hotspot im Landkreis.

Auch unter den Bewohnern des Heiliggeistspitals Freising ist eine Person verstorben. In der Einrichtung wurden inzwischen sieben Mitarbeiter und 31 Bewohner positiv auf COVID-19 getestet. Im Heiliggeistspital in der Rotkreuzstraße sind ebenfalls zwei Fälle bekannt geworden – je einer unter den Bewohnern und Beschäftigten. Dort ist in dieser Woche ein Reihentest geplant.

Außerdem ist die Zahl der Infizierten im Seniorenzentrum Corbinian Freising nochmals leicht gestiegen. Dort sind derzeit neun Bewohner und fünf Mitarbeiter betroffen.