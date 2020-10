Corona-News-Ticker Oberbayern: Besuchsverbot in München Kliniken

Montag, 19.10.2020

7.20 Uhr: Besuchsverbot in München Kliniken

Die München Klinik erlaubt ab heute wegen der stark steigenden Corona-Neuinfektionen keine Patientenbesuche mehr. Ausnahmen werden zum Beispiel bei minderjährigen Patienten oder Geburten gemacht. Die Maßnahme diene dem Schutz von Patienten und Klinikpersonal, heißt es. Zur München Klinik gehören die Krankenhäuser Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach und Schwabing sowie die Hautklinik an der Thalkirchner Straße.

7.10 Uhr: Rasanter Anstieg der Zahlen im Berchtesgadener Land

Das Landesamt für Gesundheit meldet am Sonntag (Stand 17.10.2020) für das Berchtesgadener Land eine 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner von 149,16. Damit verzeichnet der Landkreis den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert in ganz Bayern. Das Landratsamt informiert, dass seit der Ministeriumsverordnung am 17.10.20 für Landkreise mit hohen Infektionszahlen, also auch für das Berchtesgadener Land, noch strengere Bestimmungen gelten.

Unter anderem ist die Maskenpflicht nun Vorschrift bei Tagungen, in Theatern und Kinos sowie bei Sportveranstaltungen. Außerdem gilt die Maskenpflicht ab Montag, den 19.10.20 auch für Erstklässler im Unterricht. Hochzeiten und Geburtstage sowie sonstige Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen aber auch draußen können nur mit Angehörigen zweier Hausstände oder maximal fünf Personen stattfinden. Für die Gastronomie wird die Sperrzeit ab sofort auf 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr festgelegt. Das betrifft auch Tankstellen und Lieferdienste.