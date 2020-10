Corona-Ticker Oberbayern: Polizei löst Feier in Schliersee auf

Montag, 12. Oktober 2020

06.10 Uhr: Polizei löst private Feier in Schliersee auf

Die Polizei hat am Samstagabend eine private Geburtstagsfeier eines 30-jährigen Schlierseers aufgelöst. Der Mann feierte nach Angaben der Polizei zusammen mit rund 50 Gästen in einer Lagerhalle in Schliersee.

Nachdem dies ein Bürger bei der Polizei meldete, fuhr gegen 22.30 Uhr eine Streife zu der Geburtstagsfeier. Die Beamten stellten fest, dass der Veranstalter kein erforderliches Hygienekonzept erstellt hatte. Es habe weder eine Gästeliste gegeben, noch seien Desinfektionsspender aufgestellt worden. Die Sitzgarnituren waren zudem nach Angaben der Polizei ohne ausreichenden Abstand zueinander. Des Weiteren trugen die Gäste laut Polizei abseits der Tische keine Mund-Nase-Bedeckungen. Auch den Mindestabstand von anderthalb Metern hielten sie demnach größtenteils nicht ein. Die Polizei nahm die Personalien auf und löste die Feier auf. Laut Polizei kooperierten alle Anwesenden. Den Veranstalter erwartet eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.