Corona-Ticker Oberbayern: Winter-Tollwood in München abgesagt

19.50 Uhr: Polizei löst Party am Chiemseestrand auf

Beamte der Polizeiinspektion Grassau haben heute Nachmittag (Mi, 21.10.) am Chiemsee-Südufer eine Strandparty aufgelöst. Ein Zeuge hatte den Vorfall bei der Polizei gemeldet. Bei der Kontrolle trauten die Polizisten ihren Augen nicht. Eine Gruppe von mehr als 30 durchwegs älteren Personen feierte tatsächlich eng zusammengerückt auf Bierbänken am Ufer des Chiemsees. Sie trugen keinen Mund-Nasen-Schutz. Auf Ansprache der Beamten reagierten die Feiernden freundlich und verständnisvoll. Trotzdem müssen sie nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz rechnen.

Unterdessen ist der Inzidenzwert im Landkreis Traunstein weiter angestiegen, auf nunmehr 46,81.Von gestern auf heute kamen 40 Corona-Neuinfektionen dazu. Derzeit werden fünf Patienten im Klinikum Traunstein auf der Normalstation behandelt

18.45 Uhr: Auch Landkreis Eichstätt über Grenzwert 50

Seit Mittwochabend, 21.10.2020, ist die gesamte Region Ingolstadt über dem Corona- Grenzwert von 50. Wie der Landkreis Eichstätt meldet, überschreitet er mit einer Inzidenz von 51,2 erstmals die rote Linie. Die kreisfreie Stadt Ingolstadt sowie die beiden Landkreise Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen liegen bereits seit einer Weile im roten Bereich.

Im Landkreis Eichstätt wurden am Mittwoch weitere 24 Menschen positiv getestet. Laut Landratsamt handelt es sich weiterhin überwiegend um Einzelerkrankungen über den gesamten Landkreis verteilt. Die Verfolgung von Infektionsketten bleibe somit besonders schwierig.

Weil laut Landratsamt davon auszugehen ist, dass der Landkreis Eichstätt ab morgen, Donnerstag, 22.10.2020 auf der Liste der Landkreise gelistet ist, die den Schwellenwert überschritten, gelten ab dem Folgetag (Freitag) automatisch verschärfte Regelungen, wie Maskenpflicht auch am Platz in allen Schulen für Schüler wie Lehrer. Das Landratsamt prüft aber, ob es das Infektionsgeschehen zulässt, eine Ausnahmeregelung für die Grundschulen zu verfügen. Im öffentlichen Raum dürfen sich nur mehr Angehörige von zwei Hausständen treffen oder maximal 5 Personen.

18.30 Uhr: Maskenpflicht für Grundschüler im Unterricht bleibt in den Landkreisen Miesbach und Stadt und Landkreis Rosenheim

Im Landkreis Miesbach und in Stadt und Landkreis Rosenheim bleibt es bei der Maskenpflicht für Grundschüler im Unterricht. Das machten am Nachmittag beide Landratsämter deutlich. In Rosenheim wandten sich zahlreiche Eltern mit Nachfragen zur Maskenpflicht an die jeweiligen Behörden.

Das Landratsamt Rosenheim begründet die Entscheidung damit, dass im Oktober bislang in elf Schulen im Landkreis und neun Schulen in der Stadt rund 50 Personen positiv getestet worden seien. Von den 20 Schulen seien sieben Grundschulen mit zehn Fällen betroffen gewesen. 1.200 Kontaktpersonen mussten insgesamt in Quarantäne, so das Landratsamt. Klar eingrenzbar sei das Ausbruchsgeschehen nicht, deswegen könne hier keine Ausnahmeregelung in Sachen Maskenpflicht für Grundschüler angeordnet werden.

16.50 Uhr: Maskenpflicht ab morgen in Teilen von Landsberg

Aufgrund steigender Infektionszahlen im Landkreis gilt ab morgen (Do., 22.10.) auch im Freien eine Maskenpflicht auf "stark frequentierten Plätzen". Das hat das Landratsamt heute am Nachmittag mitgeteilt. Dies sehe die "Corona-Ampel (...) bei Überschreitung des Wertes von 50" vor.

Das Gebot, eine Maske zu tragen, betrifft in der Kreisstadt Landsberg unter anderem die Fußgängerzone in der Ludwigstraße, den Hauptplatz, Einkaufsstraßen wie den Vorderen und den Hinteren Anger, die Karolinenbrücke und den beliebten Spazierweg über das Klösterl in Richtung Wildpark.

Im Landkreis gilt die Maskenpflicht im Freien außerdem in Kaufering auf stark besuchten Plätzen wie etwa dem Fuggerplatz sowie in Dießen am Ammersee, dort zum Beispiel im gesamten Bereich der Seeanlagen und am Untermüllerplatz.

16.40 Uhr: Christkindlmarkt in München soll stattfinden

Der Münchner Stadtrat hat den Christkindlmarkt am Marienplatz abgesegnet - unter Vorbehalt. Wegen der steigenden Infektionszahlen könnten sich schließlich noch neue Regelungen ergeben, sagte eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch.

Nach jetzigem Stand startet der Christkindlmarkt am 23. November. An den Ständen gilt eine Maskenpflicht. Damit Bummler sich nicht zu nahekommen, sollen sich die Stände im Abstand von fünf bis zehn Metern in der Fußgängerzone bis zum Stachus und in der Sendlinger Straße verteilen.

Alkohol darf nur mit einer Registrierung und nur in Gastronomiebereichen getrunken werden. Viele kleine Weihnachtsmärkte finden wegen der Corona-Pandemie nicht statt. So wurde etwa der Tegernseer Adventszauber abgesagt.

16.30 Uhr: Inzidenz liegt im ganzen Bezirk bei 69

In Oberbayern sind seit gestern 585 neue Corona-Infektionen hinzugekommen. Damit ist die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus Infizierten auf 37.753 gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in Oberbayern bei 69,48. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) auf seiner Homepage mit. Zwei Menschen sind seit gestern im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Am höchsten ist der 7-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner nach wie vor im Berchtesgadener Land - dort liegt er derzeit bei 262,44. Über dem Grenzwert von 50 liegen in Oberbayern derzeit außerdem folgende Städte und Landkreise: Lkr. Mühldorf am Inn (120,82), Lkr. Fürstenfeldbruck (102,59), Lkr. Weilheim-Schongau (79,72), Stadt München (75,26), Lkr. Landkreis Rosenheim (74,24), Stadt Rosenheim (73,96), Lkr. Neuburg-Schrobenhausen (65,77), Stadt Ingolstadt (65,51), Lkr. Dachau (63,27), Lkr. Pfaffenhofen an der Ilm (61,61), Lkr. Freising (60,00), Lkr. Ebersberg (59,87), Lkr. Landsberg am Lech (56,52), Lkr. Starnberg (51,95) und Lkr. Miesbach (50,99).

16.10 Uhr: Heim+Handwerk abgesagt

Coronabedingt wurde jetzt auch das Messeduo Heim+Handwerk und FOOD & LIFE abgesagt. Die Messe war von 25. bis 29. November 2020 geplant.

Man habe zwar ein sicheres Hygienekonzept mit den zuständigen Behörden erarbeitet, auch habe man viele Anmeldungen von Ausstellern gehabt, doch gebe keine ausreichende Planungssicherheit für die Branche, so der Veranstalter, die GHM (Gesellschaft für Handwerksmessen mbH). "

Die letzten Tage haben gezeigt, dass die aktuellen Entwicklungen, gerade in Hinblick auf nationale Reiserestriktionen, hochschnellende Infektionszahlen und lokale Lockdowns durch die Politik Unwägbarkeiten in einer Art mit sich bringen, die uns keine andere Möglichkeit lassen, als schweren Herzens den Schritt zu gehen", so Dieter Dohr, Vorsitzender der Geschäftsführung der GHM.

14.40 Uhr: Weitere Infizierte auf Putenschlachthof in Ampfing

Auf einem Putenschlachthof im Landkreis Mühldorf am Inn haben sich weitere Mitarbeiter nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. In dem Betrieb in Ampfing seien nun binnen einer Woche 78 Menschen infiziert, berichtete das Landratsamt am Mittwoch. Das Gesundheitsamt ordnete deswegen noch strengere Hygienemaßnahmen für das Unternehmen an und noch häufigere Tests aller Mitarbeiter.

Nach Angaben der Kreisbehörde gibt es keine Hinweise darauf, dass die Infektionen aus dem Schlachthof auf die übrige Bevölkerung übertragen wurden. Durch die zahlreichen positiv getesteten Mitarbeiter hat der oberbayerische Landkreis allerdings knapp 122 Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, ohne die Fälle aus dem Putenschlachthof wär dieser Wert bei nur etwa 54.

11.04 Uhr: Bayerisches Staatsballett teilweise in Quarantäne

Die Compagnie des Bayerischen Staatsballetts in München ist teilweise in Quarantäne und muss das Training aussetzen. Im Rahmen einer Teststrategie wurde erst eine, dann weitere fünf Personen positiv auf das Coronavirus getestet, teilte das Bayerische Staatsballett mit.

Als Sicherheitsmaßnahme wird der Trainings- und Probenbetrieb bis auf Weiteres für die gesamte Compagnie ausgesetzt. Die Kontaktpersonen der Infizierten konnten nach eigener Aussage schnell ermittelt werden, auch weil die Tänzerinnen und Tänzer in festen Gruppen arbeiten und Kontakttagebücher führen.

Für den Spielplan im Nationaltheaters München bedeutet das: Die Ballett- Vorstellung von "Schwanensee" am 27. und 30. Oktober 2020 fallen laut Mitteilung des Staatsballetts aus. Stattdessen gibt es Opern von Verdi und Puccini, nämlich "Macbeth" und "Madama Butterfly".

10.59 Uhr: Nach München hebt auch Landkreis Ebersberg Maskenpflicht für Grundschüler im Unterricht auf

Nach München hat nun auch der Landkreis Ebersberg die Maskenpflicht für Grundschüler am Sitzplatz mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Das bestätigte eine Sprecherin des Landratsamts dem BR. Nachdem der Landkreis die 7-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten hatte, griff auch hier zunächst die Verfügung des Freistaats, wonach auch Grundschüler am Platz den Mund-Nasenschutz tragen müssen. Daraufhin hatte es massive Proteste von Eltern gegeben: "Selten haben den Landrat in so kurzer Zeit so viele kritische Rückmeldungen erreicht, die in der Sache auch gut begründet sind", teilte die Sprecherin mit.

Der Landkreis Ebersberg folge damit der Stadt München, die bereits gestern eine Öffnungsklausel in der Infektionsschutzverordnung des Freistaats genutzt hatte, um die Maskenpflicht im Unterricht den Grundschulkindern zu erlassen. Münchens OB Dieter Reiter (SPD) hatte darauf hingewiesen, dass Kinder unter zehn Jahren auch nach Erkenntnissen der Münchner Behörden kaum zur Verbreitung des Coronavirus beitrügen. Dieser Einschätzung schließt sich der Ebersberger Landrat Robert Niedergesäß (CSU) nun an. Die generelle Maskenpflicht - auch für Grundschüler - außerhalb des Sitzplatzes besteht in den Schulen weiterhin.

6.33 Uhr: Maßnahmen in Berchtesgaden aus Sicht von Bundesgesundheitsminister Spahn "genau richtig"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat in der Corona-Pandemie die strengen Ausgangsbeschränkungen im Berchtesgadener Land begrüßt. "Das ist jetzt hart für die Bevölkerung in Berchtesgaden, das sind harte zwei, drei Wochen. Aber es sind eben zwei, drei Wochen, die helfen, diese Infektion auch wirklich effizient wieder unter Kontrolle zu bringen", sagte er gestern Abend im ZDF. "Und das ist am Ende besser als etwa mit Einreisebeschränkungen (...) dann innerdeutsch da zu agieren. Also ich finde das, was die bayerische Staatsregierung macht, genau richtig."

Die Leiterin des Genfer Universitätszentrums für neue Viruserkrankungen, Isabelle Eckerle, sagte in der Sendung mit Blick auf die Maßnahmen: "Die wären noch effektiver, wenn man sie früher ergreifen würde, aber dann ist die Akzeptanz sehr, sehr gering."

Am Montag hatte das Berchtesgadener Land bundesweit die höchste Zahl an Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen: Die 7-Tage-Inzidenz lag bei 272,8. Gestern sank sie auf 236. Erstmals seit dem Frühjahr ist das Verlassen der eigenen Wohnung nur noch mit triftigem Grund erlaubt. Schulen und Kitas wurden geschlossen.

4.20 Uhr: Auch im Landkreis Traunstein steigt die 7-Tage-Inzidenz weiter an

Im Landkreis Traunstein ist die 7-Tage-Inzidenz so hoch wie noch nie: Das Landratsamt hat den Wert gestern mit 36,7 angegeben. Die Corona-Ampel steht damit auf "Gelb". 129 Menschen sind aktuell im Landkreis mit Covid19 infiziert. Derzeit werden drei Patienten auf der Normalstation des Klinikums Traunstein behandelt.

Mittwoch, 21. Oktober 2020