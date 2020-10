Drastische Corona-Einschränkungen im Berchtesgadener Land

Wegen des starken Anstiegs der Corona-Zahlen gelten im Landkreis Berchtesgadener Land ab Dienstag, 14 Uhr, Ausgangsbeschränkungen. Das kündigten die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und Landrat Bernhard Kern (beide CSU) an.

Demnach darf die eigene Wohnung nur noch "bei Vorliegen triftiger Gründe" verlassen werden - beispielsweise für den Weg zur Arbeit, für Einkäufe oder für Sport im Freien. Dies aber nur alleine oder mit Angehörigen des eigenen Hausstands, wie Landrat Kern sagte. Die "Daumenschrauben" müssten nun angezogen werden.

Die bayernweit ersten Ausgangsbeschränkungen seit Monaten gelten vorerst für 14 Tage.

Verbot von Veranstaltungen, Schulen schließen

Veranstaltungen jeglicher Art würden untersagt, nur Gottesdienste seien davon ausgenommen, sagte der Landrat. Alle Freizeiteinrichtungen müssten schließen - von Bädern über Kinos, Theatern und Museen bis hin zu Fitnesszentren.

Auch Restaurants bleiben den Angaben zufolge zu - ebenso Biergärten. Erlaubt sind aber Mitnahme-Angebote. Hotels müssen ebenfalls schließen, gestattet werden aber Übernachtungen für Geschäftsreisende.

Schulen und Kindergärten bleiben zu

Auch Schulen und Kindergärten werden laut Kern geschlossen. Es werde lediglich eine Notbetreuung geben. Wer im Berchtesgadener Land wohne, dürfe auch keine Einrichtung außerhalb des Landkreises besuchen.

In bestimmten Orten gilt nach Angaben des Landrats zwischen 6 und 23 Uhr eine Maskenpflicht auf belebten öffentlichen Plätzen.

Huml appelliert an Bürger im Berchtesgadener Land

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte bereits am Mittag ein umfassendes Maßnahmenpaket angekündigt, das einem Lockdown entspreche. "Anders geht es nicht", sagte Söder nach einer Schalte des CSU-Vorstands in Nürnberg. Die Kontakte der Infizierten könnten dort nicht mehr verfolgt werden. "Also müssen Kontakte fundamental beschränkt werden", sagte der CSU-Chef.

Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) appellierte an die Bürger im Berchtesgadener Land, bei den neuen Maßnahmen mitzuziehen. In der Rundschau im BR Fernsehen betonte Huml, der Lockdown sei nun wichtig, damit die Corona-Zahlen wieder heruntergehen und es nicht zu einer Überlastung des Gesundheitswesens komme. Die Beschränkungen dienten dazu, die Situation wieder in den Griff zu bekommen, da das Ausbruchsgeschehen nicht genau eingrenzbar sei, etwa auf eine Familienfeierlichkeit oder einen Erntebetrieb.