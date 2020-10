Winter-Tollwood in München trotz Corona-Konzept abgesagt

Das Tollwood Winterfestival in München ist abgesagt. Das teilt die Tollwood GmbH in einer Pressemitteilung mit. Angesichts der aktuellen Corona-Entwicklung sehen die Veranstalter keine Möglichkeit mehr, das für diesen Winter entwickelte Konzept noch umzusetzen.

Corona-Konzept: Tollwood unter freiem Himmel

Das Konzept hatte vorgesehen, dass heuer wegen Corona alles unter freiem Himmel stattfinden soll - also ohne Zelte und nur mit einem Drittel der sonst üblichen Händler und Gastronomen. "Wir haben in den vergangenen Monaten alles Menschenmögliche unternommen, damit das Winter-Tollwood stattfinden kann. Das gesamte Team hat unter Hochdruck verschiedenste Szenarien durchgespielt und neue Veranstaltungsformate entwickelt", sagt Festivalleiterin Rita Rottenwallner.

Die Entwicklung der Corona-Zahlen sei in den letzten zwei Wochen aber so extrem, dass die Veranstalter trotz des Hygienekonzepts die Verantwortung für die Gesundheit der Besucher und Teilnehmer nicht mehr übernehmen könnten, so Rottenwallner. Das Festival werde deshalb nun auch nicht in kleinerem Rahmen stattfinden.

Zu viel Unsicherheit für Standbetreiber des Festivals

Zudem seien die Unwägbarkeiten für Veranstalter und Standbetreiber ein Grund für die Absage. Hinzu komme, dass jetzt bereits der Aufbau des Festivals beginnen müsste. "Das damit verbundene Risiko können wir nicht eingehen und auch unseren Ausstellern, Gastronomen, Künstlern und Partnerunternehmen nicht zumuten", sagt die Festivalleiterin.

Phönix-Skulptur auf Theresienwiese als Zeichen der Hoffnung

Das Tollwood-Winterfestival hätte vom 25. November bis zum 23. Dezember auf der Theresienwiese stattgefunden. Stattdessen wollen die Veranstalter jetzt mit einer Kunstinstallation auf der Theresienwiese ein Zeichen der Hoffnung und Zuversicht setzen: eine zwölf Meter hohe Phönix-Skulptur werde Teil der Installation sein und soll als Sinnbild für Kraft und Erneuerung auf dem Tollwood-Gelände stehen, so die Tollwood-GmbH.