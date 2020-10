10.10.2020, 08:00 Uhr

Ist Maske tragen gefährlich für Kinder? Possoch klärt!

Was ist an den Behauptungen dran: Unter einer Maske sammle sich CO2 an und vergifte den Träger; Kinder seien sogar gestorben, nachdem sie den ganzen Tag in der Schule eine Maske aufhatten? Possoch klärt!