Corona-Ticker Mittelfranken: Nürnbärland mit Impfaktion

6.19 Uhr Schwabach und Landkreis Lichtenfels weiterhin bayernweit einzige Kommunen mit Inzidenz Null

Es bleibt dabei: Der oberfränkische Landkreis Lichtenfels sowie die mittelfränkische Stadt Schwabach verzeichnen laut dem Robert-Koch-Institut (RKI, Stand 29.07.21, 3.21 Uhr) auch heute einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von Null. Damit sind die beiden fränkischen Kommunen nach wie vor die einzigen in Bayern, in denen seit sieben Tagen keine Corona Neuinfektionen gemeldet wurden. Unverändert ist außerdem, dass die Stadt Bamberg mit einem Inzidenzwert von 29,7 derzeit den höchsten Wert in Franken aufweist. In Mittelfranken liegen die Stadt Nürnberg (13,9) sowie die Landkreise Neustadt a.d.Aisch/Bad Windsheim (10,9) und Erlangen-Höchstadt (10,2) mit ihrer Sieben-Tage-Inzidenz bei über 10. In der Stadt Erlangen sank die Inzidenz von gestern 12,4 auf aktuell 8,9 und liegt damit wieder unter der Marke von 10.