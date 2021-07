958 Corona-Neuinfektionen in Deutschland – Inzidenz bei 14,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt nunmehr seit knapp drei Wochen an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Montagmorgen liegt sie jetzt bei 14,3 - am Vortag betrug der Wert 13,8 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt binnen eines Tages 958 Corona-Neuinfektionen. Montags ist dieser Wert aufgrund von weniger durchgeführten Tests am Wochenende meist niedriger. Die Zahlen vom Montagmorgen geben den Stand des RKI-Dashboards von 04.50 Uhr wieder. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 546 Ansteckungen gelegen.

Sieben-Tage-Inzidenz im Berchtesgadener Land steigt auf 58,5

In Bayern ist die Sieben-Tage-Inzidenz von 10,9 auf 13,3 angestiegen. Im Freistaat kamen 409 neue Infektionen dazu, ein weiterer Mensch verstarb. Der Landkreis Berchtesgadener Land verzeichnet eine sprunghaft gestiegene Sieben-Tage-Inzidenz von 58,5 und ist damit die Kommune mit der deutschlandweit dritthöchsten Inzidenz. Im Berchtesgadener Land wurden allein 62 Neuinfektionen verzeichnet.