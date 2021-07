Corona-Ticker Mittelfranken: Preis für Nürnberger Pflegende

18.50 Uhr: Sonderimpfaktionen im Nürnberger Land

Wie das Landratsamt Nürnberger Land mitteilt impfen am kommenden Wochenende mobile Teams der Malteser und des BRK an mehreren Orten im Landkreis:

• Am Samstag, 24. Juli, und Sonntag, 25. Juli, steht von 9.00 bis 14.00 Uhr ein mobiles Team beim BRK-Haus in Lauf in der Henry-Dunant-Str.1.

• Am Samstag, 24. Juli, impft von 15.30 bis 21.00 Uhr ein mobiles Team beim TV 1877, Am Haberloh 6 in Lauf.

• Am Sonntag, 25. Juli, impft ein mobiles Team in der Grundschule in Vorra, Am Schlosspark 19, von 9.30 bis 14.30 Uhr.

Alle Impfwilligen können unverbindlich und ohne Termin vorbeikommen, um sich impfen zu lassen, heißt es in der Mitteilung. Dabei sei nicht relevant, ob es um eine Erst- oder Zweitimpfung geht und ob die impfwillige Person im Nürnberger Land wohnt. Bei Zweitimpfungen sei jedoch darauf zu achten, dass der Abstand zur Erstimpfung ausreiche.

Voraussetzung ist demnach ein Alter von mindestens 16 Jahren. Eine Registrierung unter impfzentren.bayern sei wünschenswert, aber nicht notwendig. Benötigt wird der Personalausweis und der Impfpass.