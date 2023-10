BKA-Warnung: Wie Bayern jüdische Einrichtungen schützt

Extremisten solidarisieren sich mit der Hamas – auch Sympathisanten aus Bayern. Die bayerische Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias) stellte etwa fest, dass es während einer pro-palästinensischen Demo am Mittwoch auf dem Münchner Marienplatz "positive Bezüge auf das Märtyrertum" gegeben habe.

Zum Beispiel eine auf Arabisch gerufene Parole, die in etwa "Oh Märtyrer, ruhe nur, wir werden den Kampf weiterführen" bedeutet. Außerdem wurde laut Rias beschworen, die al-Aqsa-Moschee in Jerusalem zu befreien und "mit Blut und Seele" für Palästina zu kämpfen.

München untersagt pro-palästinensische Versammlungen

Weitere Demos dieser Art hat das Münchner Kreisverwaltungsreferat für diesen Freitag untersagt. Auch für eine am Samstag auf dem Marienplatz angezeigte pro-palästinensische Versammlung bereite man eine Untersagung vor, teilte eine Sprecherin des Kreisverwaltungsreferats (KVR) am Freitag mit. Die Stadt verweist auf eine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit.

OB Reiter teilte dazu mit: "Ich bedanke mich beim KVR dafür, das ab sofort klar ist, dass wir in München solche Demos untersagen werden. Hetze gegen Israel, gegen Jüdinnen und Juden oder Aufrufe zu Gewalt gegen unsere jüdischen Bürgerinnen oder jüdischen Einrichtungen werden wir nicht dulden."

Bereits in den vergangenen Tagen gab es in Messengerdiensten, etwa Telegram, Aufrufe zu weltweiten Protestmärschen gegen Israel, die an diesem Freitag stattfinden sollten. Bayerns Sicherheitsbehörden sind alarmiert.

Polizei in Franken: Sind besonders sensibilisiert

Nach der jüngsten Gefährdungseinschätzung habe man die Präsenz an Schwerpunkten jüdischen Lebens in Oberfranken verstärkt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken auf Nachfrage des BR. Die Polizei sei seit dem Überfall der Hamas auf Israel am vergangenen Wochenende noch einmal in besonderem Maße sensibilisiert für jegliche Angriffe auf jüdische Mitbürger und jüdisches Kulturgut. "Und das wird vorerst so bleiben", so der Sprecher.

Die Polizei stehe seit Tagen mit Vertretern jüdischer Einrichtungen in intensivem Austausch. Die Beamten befürchten, dass mit Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten auch das Konfliktpotenzial steigt. "Wir sind sehr wachsam, das Sensibilisierungslevel ist sehr hoch", so der Sprecher.

Im Zuge des wieder aufgeflammten Nahostkonflikts kam es in den vergangenen Tagen bereits zu mehreren Vorfällen in Oberfranken. Zweimal wurden in Coburg mehrere pro-palästinensische Schmierereien auf öffentlichen und privaten Gebäuden gemeldet. In Bamberg beschädigte ein Unbekannter bei einer Demo eine Israel-Flagge und warf sie in den Mülleimer.

Ähnlich reagiert auch die Polizei in Mittelfranken. Konkrete anti-israelische Vorfälle wurden bislang nicht berichtet. Bei der Solidaritätskundgebung für Israel am Mittwoch in Nürnberg waren allerdings laut Polizei auch palästinensische Unterstützer anwesend, es kam zu Beleidigungen. Nach der Demonstration nahm ein Unbekannter einem Teilnehmer ein Israel-Fähnchen ab, mit den Worten "Free Palestine".

BKA: Alle 16 Bundesländer haben Schutz für Einrichtungen erhöht

Hintergrund der erhöhten Wachsamkeit ist auch, dass das Bundeskriminalamt (BKA) mit einer Protestwelle gegen jüdische Einrichtungen und Gebetshäuser rechnet. Zunächst hatte der "Kölner Stadt-Anzeiger" am Freitag darüber berichtet.

Das BKA geht davon aus, dass islamistische Prediger das Freitagsgebet dazu nutzen, die Teilnehmer aufzuwiegeln. Noch gebe es aber keine Aufrufe zu Anschlägen in Deutschland oder Europa. Nach Angaben des Chefs des Bundeskriminalamts, Holger Münch, haben alle 16 Bundesländer zuletzt den Schutz für jüdische Einrichtungen erhöht.

Neben "demonstrativen Aktivitäten" seien auch Proteste vor US-amerikanischen Einrichtungen, insbesondere in Berlin, sowie vor US-Militärstützpunkten zu erwarten, heißt es darin. Nachdem Israel die Bundesregierung um die Lieferung von Munition bat, könnten laut BKA zudem Rüstungskonzerne "in das Zielspektrum pro-palästinensischer Personengruppen fallen". Auch gezielte antisemitische Aktionen aus der linksextremen Szene werden demnach erwartet, unter anderem Sachbeschädigungen an entsprechenden Einrichtungen.

Auch aus dem Bundesinnenministerium heißt es gegenüber BR24, man nehme die aktuelle Sicherheitslage sehr ernst. Wörtlich: "Wir müssen von einer erhöhten Gefährdungslage ausgehen. Daher ist der Schutz an vielen Orten verstärkt worden, die Bundesregierung ist den Landesbehörden hierfür sehr dankbar. Für die Sicherheitsbehörden hat der Schutz von Jüdinnen und Juden in Deutschland und von jüdischen und israelischen Einrichtungen höchste Priorität. Das gilt in der aktuellen Situation der entsetzlichen Terrorangriffe der Hamas auf Israel umso mehr."

Ostbayern verstärkt Schutz ebenfalls

Ähnlich äußert sich auch eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz gegenüber dem BR-Studio Regensburg: "Der Schutz jüdischer Einrichtungen hat für uns eine sehr hohe Priorität". Ilse Danziger, Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Regensburg, bestätigte, dass die Synagoge in der Altstadt durch verstärkte Polizeipräsenz geschützt werde.

Auch die Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde in Straubing, Anna Zisler, sagte, dass die Schutzmaßnahmen hier durch die Polizei hochgefahren wurden. In Amberg wurde der Schutz ebenfalls verstärkt: Die Polizei sei mit mehr Kräften als sonst vor den Einrichtungen der Israelitischen Kultusgemeinde präsent.

Rabbiner Elias Dray sagte, dass die Gemeinde zusätzlich einen privaten Sicherheitsdienst beauftragt habe. "Viele Gemeindemitglieder haben große Angst davor, in die Synagoge zu kommen", so Dray. Die Eltern der Kinder, die zum Religionsunterricht kommen, seien besorgt.

Jüdisches Museum in München verzichtet auf Lange Nacht der Museen

Andere jüdische Einrichtungen verzichten auf die Teilnahme an Veranstaltungen oder schließen ganz - so wie das Jüdische Museum in München. Es hat seine Teilnahme an der "Langen Nacht der Museen" eigenen Angaben zufolge aus Sicherheitsgründen abgesagt.

Konkrete Hinweise auf eine Bedrohungssituation habe es zwar nicht gegeben, sagt Museumsdirektor Bernhard Purin. Angesichts des erwarteten Besucheransturms habe sich das Museum aber entschieden, an der Veranstaltung nicht teilzunehmen.

Ebenfalls geschlossen wurde im Laufe der Woche das Jüdische Museum Augsburg. Auch die Gemeinde selbst ist nur mit wenigen Mitarbeitern besetzt, im Innenhof der Synagoge sind alle Stühle und Bänke aus Sicherheitsgründen weggeräumt. Die Gottesdienste wurden noch am Wochenende abgesagt: "Wir alle stehen noch unter Schock", sagt Hermann Bredl, Sprecher der Israelitischen Kultusgemeinde.

Viele der Gemeindemitglieder, sagt er, hätten Freunde und Verwandte in Israel: "Wir kriegen wahnsinnig viele Anrufe. Man schreibt hin und her, viele haben Angst." Bredl ist selbst persönlich betroffen. Ein alter Schulfreund von ihm sei seit den Angriffen der Hamas verschollen gemeldet. Er wisse nicht, was mit ihm passiert sei, ob der Freund überhaupt noch lebe. Die Sicherheitsmaßnahmen rund um das Gebäude der altehrwürdigen Augsburger Synagoge seien nochmals überprüft worden, so Bredl.

"Keinesfalls mit Kippa auf die Straße"

Indes ruft der Vorstand des jüdischen Gemeinde- und Kultur-Zentrums "Shalom Europa" in Würzburg seine Mitglieder zu Wachsamkeit auf. Wie Erika Frank vom "Shalom Europa" auf BR-Nachfrage mitteilt, empfahl die Jüdische Gemeinde in Würzburg ihren Mitgliedern, sich unauffällig zu benehmen. Keinesfalls sollte jemand mit der Kippa auf die Straße gehen, so Frank.

Die Gemeinde sei sich der erhöhten Gefährdungslage für das "Shalom Europa" voll bewusst und befände sich im ständigen Austausch mit der Polizei vor Ort. "Wir vertrauen darauf, dass durch die erhöhte Polizeipräsenz unsere Sicherheit im 'Shalom Europa' gewährleistet wird", so Frank.

Die jüdische Gemeinde in Würzburg sei den Sicherheitsbehörden für ihre Schutzmaßnahmen sehr dankbar. Die Veranstaltungen und Abläufe im Gemeindezentrum fänden jedoch trotz der möglichen Gefährdungslage aufgrund der Drohungen statt: "Das Gemeindeleben findet auch heute und in den nächsten Tagen wie gewohnt statt. Wir lassen uns nicht unterkriegen", bekräftigte Frank.

Mit Informationen von dpa und AFP