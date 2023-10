Pfefferspray versprüht: über 50 Verletzte in Berufsschule Amberg

54 Personen wurden am Freitagmorgen an einer Berufsschule in Amberg verletzt, nachdem eine 17-jährige Schülerin vermutlich Pfefferspray in der Aula versprüht hatte. Ein Großaufgebot an Rettungskräften brachte die Schüler, Lehrer und Angestellten leicht verletzt in mehrere Krankenhäuser.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei zog die 17-Jährige das Pfefferspray offenbar während eines gemeinsamen Frühstücks aus der Tasche einer anderen Schülerin und versprühte es umgehend. Die Aula der Schule war zu diesem Zeitpunkt stark besucht.

54 Menschen wurden mit Atemwegsproblemen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch die 17-Jährige selbst wurde demnach verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Schülerin. Das Motiv der Schülerin ist noch unklar. Laut Polizei konnte sie aufgrund ihrer Verletzungen noch nicht befragt werden.

Nachdem das Gebäude durch die Feuerwehr gelüftet wurde, konnte der Unterricht gegen 9.30 Uhr fortgesetzt werden.