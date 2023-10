Israel-Ticker: Pistorius - Israel fragt Munition für Schiffe an

08.46 Uhr: Hamas: Raketen auf Tel Aviv abgefeuert

Die radikalislamische Hamas hat nach eigenen Angaben erneut Raketen auf Tel Aviv abgefeuert. Die Attacken seien eine Reaktion auf israelische Luftangriffe, die sich gegen Zivilisten in zwei Flüchtlingslagern gerichtet hätten, teilte die Palästinenserorganisation mit. Israel hatte am Morgen nach Berichten von AFP-Korrespondenten dutzende Luftangriffe in Richtung des Flüchtlingslagers Al-Schati und im Norden des Gazastreifens ausgeführt.

08.26 Uhr: Ägypten will keinen Fluchtkorridor für Menschen aus Gaza

Ägypten hat die Einrichtung von Fluchtkorridoren für Menschen aus dem Gazastreifen abgelehnt. Eine Massenflucht aus der Enklave hätte schwerwiegende Folgen für die Sache der Palästinenser, sagte ein hoher ägyptischer Regierungsvertreter. Ägypten verhandele mit Israel, den USA und anderen Staaten über einen Korridor, durch den Hilfsgüter und Treibstoff über den Grenzübergang Rafah nach Gaza geliefert werden sollen. Ausländer sollten über den Grenzübergang aus Gaza evakuiert werden.

08.15 Uhr: Pistorius: Israel bittet Deutschland um Munition für Kriegsschiffe

Israel hat Deutschland angesichts der Terrorangriffe der Hamas um Munition für Kriegsschiffe gebeten. Das sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel. Zudem sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unter anderem auch Blutkonserven und Schutzwesten angefragt worden seien.Über die Anfragen werde man sich mit den Israelis nun austauschen, sagte Pistorius. "Wir stehen an der Seite der Israelis."

08.11 Uhr: Rotes Kreuz bemüht sich um Freilassung von Hamas-Geiseln

Das Rote Kreuz will sich als Vermittler um die Freilassung der Geiseln in der Gewalt der radikalislamischen Hamas bemühen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) teilte mit, es stehe in Kontakt mit der Palästinenserorganisation und den israelischen Behörden. "Als neutraler Vermittler sind wir bereit, humanitäre Besuche durchzuführen, die Kommunikation zwischen Geiseln und Familienangehörigen zu erleichtern und eine eventuelle Freilassung zu ermöglichen", erklärte der IKRK-Regionaldirektor für den Nahen Osten, Fabrizio Carboni. Das IKRK rufe "beide Seiten auf, das Leiden der Zivilbevölkerung zu verringern".

08.09 Uhr: Ministerin: Israels Krieg gegen die Hamas wird Islamisten weltweit abschrecken

Der Militäreinsatz Israels gegen die Hamas wird nach Ansicht der israelischen Geheimdienstministerin Gila Gamliel zur Abschreckung anderer Extremistengruppen in der Welt führen. "Unser entschlossenes Handeln wird andere Organisationen davon abhalten, die gleichen tragischen Angriffe zu verüben", sagte Gamliel der Nachrichtenagentur AFP. Israel müsse die Hamas "ausrotten", damit niemand auch nur auf die Idee komme, "das, was (in Israel) passiert ist, als Modell" für künftige Anschläge zu nutzen.

07.43 Uhr: UN-Sicherheitsrat kommt am Freitag erneut zusammen

Brasilien hat für Freitag eine weitere Sitzung des UN-Sicherheitsrats zum Krieg zwischen der Hamas und Israel angesetzt. Der brasilianische Außenminister Mauro Vieira unterbrach eine Asienreise, um bei dem Treffen des höchsten UN-Gremiums in New York "die Situation im Gazastreifen anzusprechen", wie sein Ministerium mitteilte. Brasilien, das derzeit den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat hat, hatte bereits kurz nach Beginn des Großangriffs der radikalislamischen Hamas auf Israel eine Dringlichkeitssitzung einberufen.

06.32 Uhr: Scholz warnt vor Flächenbrand im Nahen Osten

Vor seiner Regierungserklärung im Bundestag zum Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor einem Flächenbrand im Nahen Osten gewarnt. "Es besteht die Gefahr, dass es dort einen Flächenbrand geben kann", sagte Scholz in den Tagesthemen. "Die Aufgabe von uns allen ist es, dafür zu sorgen, dass genau das nicht geschieht", fügte er hinzu. Er kündigte umfangreiche diplomatische Bemühungen an, auch um die Freilassung der von der radikal-islamistischen Organisation genommenen Geiseln zu erreichen. Heute empfängt Scholz dazu auch den Emir von Katar, Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, der bisher enge Kontakte zur Hamas-Organisation pflegte.

Zum Artikel Droht ein Flächenbrand in Nahost? Das sagen Experten

05.10 Uhr: Guterres warnt vor Übergreifen der Gewalt auf Region

UN-Generalsekretär António Guterres hat vor einem Übergreifen des Konflikts zwischen Palästinensern und Israel auf die gesamte Region gewarnt. Der UN-Generalsekretär appellierte in New York an alle Konfliktparteien, eine weitere Eskalation zu verhindern.Guterres äußerte sich besorgt über die jüngsten Berichte über Angriffe aus dem Südlibanon auf Israel. Er forderte die sofortige Freilassung aller israelischen Geiseln. Etwa 220.000 Palästinenser seien derzeit in 92 Einrichtungen des Hilfswerks UNRWA der Vereinten Nationen im Gaza-Streifen untergebracht. Die Zivilbevölkerung müsse zu jeder Zeit geschützt und das humanitäre Völkerrecht geachtet werden.UN-Einrichtungen sowie alle Krankenhäuser, Kliniken und Schulen dürften niemals angegriffen werden. Hilfsgüter wie Treibstoff, Lebensmittel und Wasser müssten in den von Israel abgeriegelten Gaza-Streifen gelangen.

04.18 Uhr: Israel: Hamas-Geiseln werden wohl unterirdisch versteckt

Oberstleutnant Jonathan Conricus, Sprecher der israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF), hat gegenüber dem TV-Sender CNN die Vermutung geäußert, dass die von der Hamas entführten Geiseln in unterirdischen Verstecken festgehalten werden.

Laut Conricus deutet alles darauf hin, dass sich die Geiseln im Untergrund befinden. "Es ist logisch anzunehmen, dass die Hamas, die diese Aktion und die Entführungen geplant hat, im Voraus sichere Orte für das Verstecken der Geiseln geplant hat, um sie vor den israelischen Sicherheitskräften und Befreiungsversuchen zu schützen", sagte er. Die aktuelle Geiselsituation sei für ihn "ein sehr sensibles und kompliziertes Thema". Trotz der Erfahrung Israels mit Geiselsituationen betonte er, dass man noch nie vor einer solchen Herausforderung gestanden habe.

Auf die Frage, ob Israel demnächst eine Bodenoffensive starten werde, gab Conricus keine klare Antwort und erklärte, dass er keine Informationen über das weitere Vorgehen Israels in diesem Konflikt preisgeben werde. Er betonte jedoch, dass die gesamte militärische Infrastruktur der Hamas zerstört werden müsse. Die genaue Strategie sei aber noch in Planung.

04:00 Uhr: Israels Armee bombardiert weiter Hamas-Ziele

Das israelische Militär hat als Reaktion auf die Terrorattacken der islamistischen Hamas sein Bombardement im Gazastreifen fortgesetzt. Derzeit laufe ein großangelegter Angriff gegen zur Hamas gehörende Ziele im Gazastreifen, teilten die Streitkräfte am frühen Donnerstagmorgen auf Telegram mit.

03.56 Uhr: Irans Präsident spricht mit bin Salman

Der saudiarabische Kronprinz Mohamed bin Salman und Irans Präsident Ebrahim Raisi haben erstmals über den Krieg zwischen der Hamas und Israel gesprochen. Bin Salman erhielt einen Anruf von Raisi, in dem die beiden Staatschefs "die aktuelle militärische Situation im Gazastreifen und seiner Umgebung" besprachen, berichtete die amtliche saudiarabische Presseagentur SPA. Den Angaben zufolge teilte der Kronprinz Raisi mit, dass Riad "mit allen internationalen und regionalen Parteien kommuniziert, um die Eskalation zu stoppen". Er betonte zudem "die feste Haltung des Königreichs bei der Unterstützung der palästinensischen Sache", berichtete SPA weiter. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Irna sprachen Raisi und bin Salman über die Notwendigkeit, "die Kriegsverbrechen gegen Palästina zu stoppen". Der Iran unterstützt die Hamas finanziell und militärisch, streitet aber eine Beteiligung an dem Großangriff auf Israel am Samstag ab.

03.43 Uhr: China fordert humanitäre Hilfe für Palästinenser

China hat ein Ende der Gewalt im eskalierten israelisch-palästinensischen Konflikt gefordert und zu humanitärer Hilfe für die Palästinenser aufgerufen. China sei tief besorgt über die ernste Verschlechterung der Sicherheitslage und der humanitären Situation in den Palästinensischen Gebieten, sagte der chinesische Nahost-Sondergesandte Zhai Jun in einem Telefonat mit der palästinensischen Vizeaußenministerin Amal Jadou. Das Erreichen einer Waffenruhe und der Schutz der Zivilbevölkerung müssten jetzt oberste Priorität haben, forderte Zhai Jun laut Außenministerium.

03.31 Uhr: Gesundheitsministerium in Gaza spricht von 51 Toten

Bei Luftangriffen in Gaza wurden laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium am Donnerstagmorgen (Ortszeit) 51 Personen getötet und 281 verletzt. Die Angriffe betrafen die Wohnviertel Zeitoun, Sabra, Al-Nafaq und Tel al-Haw. Unter den Trümmern würden noch Opfer vermutet, so der Vize-Gesundheitsminister Yousef Abu Al-Rish. Er kritisierte die israelischen Streitkräfte scharf, da sie "großflächige Zerstörung in Wohngebieten" verursachten. Die Totenzahl in Gaza habe nach den jüngsten Angriffen fast 1.200 erreicht, sagte Abu Al-Rish.

Die gegenwärtige Lage beschrieb er als "näher rückende humanitäre Krise", da Israel die Strom-, Treibstoff- und Wasserversorgung in dem dicht bevölkerten Gebiet unterbrochen hat. Er betonte, dass über 600.000 Menschen in Gaza keinen Zugang zu Wasser haben und viele Krankenhäuser ohne Wasser auskommen müssen. Er appellierte an die internationale Gemeinschaft, einzugreifen und die Aggressionen zu beenden.

03.23 Uhr: Biden will US-Geiseln nach Hause bringen

US-Präsident Joe Biden äußerte im Weißen Haus Hoffnung, die von der Hamas festgehaltenen US-Geiseln nach Hause zu bringen. Bei einem Treffen mit Vertretern jüdischer Gemeinden bezeichnete er den Angriff der Hamas als "den tödlichsten Tag für Juden seit dem Holocaust".

Laut Regierungsangaben sind 22 US-Staatsbürger unter den Toten und 17 weitere werden vermisst. Einige von ihnen sind offensichtlich von der Hamas entführt worden. John F. Kirby, Sprecher des Weißen Hauses, gab an, dass die genaue Anzahl der Geiseln unklar sei, schätzte jedoch, dass es "weniger als eine Handvoll" seien.

Das Weiße Haus hat Geiselspezialisten entsandt, um bei den Rettungsbemühungen zu helfen, hat jedoch bisher darauf verzichtet, eigene Rettungsmaßnahmen zu ergreifen. Biden betonte: "Wir arbeiten an allen Aspekten der Geiselkrise in Israel." Er äußerte jedoch Bedenken, weitere Details bekannt zu geben, da dies die Rettungsbemühungen gefährden könnte.

01.34 Uhr: Biden berät mit Präsident der Emirate über humanitäre Hilfe

US-Präsident Joe Biden hat mit dem Staatschef der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Sajid, über die Lage nach den terroristischen Großattacken der Hamas auf Israel beraten. Dies teilte das Weiße Haus mit. Konkret sei es in dem Gespräch um Wege gegangen, wie sichergestellt werden könne, dass humanitäre Hilfe Notleidende in dem Konflikt zwischen Israel und der Hamas erreiche.