Alexander Hold fordert schnellere Asylverfahren

Schnellere Arbeitsmöglichkeiten für Geflüchtete

Gleichzeitig forderte der Politiker am Sonntags-Stammtisch: "Alle, die da sind, die müssen wir so schnell wie möglich in Arbeit bringen." In den Verhandlungen mit der CSU habe er erreicht, so Hold, dass im neuen Koalitionsvertrag auch der Satz stehe: "Wir werden auf Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber dann verzichten, wenn ein fester Arbeitsplatz oder ein Ausbildungsvertrag besteht und keine Straftaten oder Gefährdungslagen vorliegen."

Dem Abgeordneten, der für die Freien Wähler auch im neu gewählten Landtag sitzt, war außerdem wichtig, arbeitende Asylbewerber nicht auf "aberwitzige Verfahren" zu verweisen, nach denen sie erst ausreisen müssten, um dann mit Visum nach mehreren Monaten erneut einreisen und arbeiten zu dürfen: "Da sagt jeder Handwerksbetrieb: 'Spinnt ihr denn?'"

Beide Forderungen, so der Jurist, Richter auf Lebenszeit und ehemalige Fernsehrichter, dürften nicht überall auf Gegenliebe stoßen: "Schnelle Verfahren, da bekommt das linke Parteienspektrum grüne Pickel, und wenn ich sage, alle sofort in Arbeit, dann bekommt unser Koalitionspartner diese Pickel teilweise", sagte Hold am Sonntags-Stammtisch.