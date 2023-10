Haftbefehl gegen AfD-Mann Halemba – Anwalt weist Vorwürfe zurück

Mitglied in Burschenschaft "Teutonia Prag" in Würzburg

Zum Hintergrund: Daniel Halemba gehört der umstrittenen Burschenschaft "Teutonia Prag" in Würzburg an. Dort führte die Polizei Mitte September eine Razzia durch - und stieß in dem Anwesen auf allerhand Beweismittel. Gegen Halemba, der bei der Durchsuchung anwesend war, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet: wegen möglicher Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen und wegen möglicher Volksverhetzung.

Auch Nachbarn sollen sich wiederholt an die Polizei gewandt haben, nachdem bei abendlichen Feiern der Burschenschaft "Sieg Heil"-Rufe zu hören gewesen seien. "Unzutreffend, absurd und leicht durchschaubar" - so äußerte sich der junge AfD-Mann selbst vor gut zwei Wochen gegenüber BR24 zu den Vorwürfen. Die Hausdurchsuchung sei willkürlich erfolgt - mit dem Ziel, der AfD und seiner Kandidatur zu schaden. Belastendes Material gegen ihn gebe es nicht, so Halemba.

Ebner-Steiner: "Fadenscheinige Begründung"

Die Landtagsfraktion der AfD hat am Freitagabend bestätigt, dass Haftbefehl gegen einen ihrer Landtagsabgeordneten erlassen worden sei. Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner nannte allerdings weder Namen noch Details.

Dafür äußerte sie scharfe Kritik am Vorgehen der Justiz: Der Vorgang sei ein "Armutszeugnis für unsere Demokratie", so Ebner-Steiner. Drei Tage vor der konstituierenden Sitzung des Parlaments solle ein Abgeordneter jetzt "aufgrund einer fadenscheinigen Begründung eingesperrt werden".