Hofreiter: Abschiebe-Forderungen "nerven"

Was Bundeskanzler Olaf Scholz kürzlich als Kurswechsel in der Migrationspolitik angekündigt hat, regt Anton Hofreiter sichtlich auf. Am Sonntags-Stammtisch im BR Fernsehen kritisierte der Grünen-Politiker: "Das ist das, was nervt, nämlich wenn du Maßnahmen vorschlägst, die auf der einen Seite scharf klingen, aber am Ende dazu führen, dass nicht ein Geflüchteter weniger kommt." Bundeskanzler Scholz (SPD) hatte zuvor dem Nachrichtenmagazin Spiegel gesagt: "Wir müssen mehr und schneller abschieben."

Politikwissenschaftlerin Ursula Münch verwies in der BR-Sendung auf die schwierige Lage vieler Kommunen und die jüngsten Wahlen in Hessen und Bayern, wo Migrationspolitik nach Umfragen eine große Rolle gespielt hatte. Hofreiter antwortete, die Menschen würden trotzdem keine Pseudolösungen erwarten. Solche Forderungen würden die rechtspopulistische Stimmung nur anheizen, so der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag und frühere Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen.

Hofreiter: Abschiebungen treffen die Falschen

In der BR-Sendung kritisierte Hofreiter weiter: Abschiebungen träfen in der Regel die Falschen, nämlich eher gut integrierte Menschen, die dementsprechend auch leichter zu finden seien. Insbesondere wiederholte Hofreiter seine Forderung an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nach einem Abschiebestopp für Jesidinnen und Jesiden. Anlass ist ein Hungerstreik vor dem Bundestag seit dem 9. Oktober, mit dem Angehörige der Minderheit auf ihre Situation aufmerksam machen wollen.

Noch Anfang des Jahres hatte der Bundestag die Verbrechen des Islamischen Staates (IS) an den Jesidinnen und Jesiden als Völkermord anerkannt. "Und jetzt sollen diese Leute, die wir zum Teil gerettet haben, in den Irak abgeschoben werden, wo sie den Islamisten wieder zum Opfer fallen", kritisierte Hofreiter.