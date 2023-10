Israel verkündet neue Phase im Krieg mit Hamas

Weiter Raketenangriffe aus Gaza auf israelische Städte

Am Samstag wurden israelische Städte weiter vom palästinensischen Gazastreifen aus beschossen. In den Ortschaften im Grenzgebiet zu dem Küstenstreifen heulten mehrmals Warnsirenen, wie die israelische Armee mitteilte. Auch im Großraum Tel Aviv gab es erneut Raketenalarm, ebenso in der Küstenstadt Aschkelon. In der Wüstenstadt Beerscheva wurde nach Polizeiangaben ein Gebäude durch eine Rakete getroffen. Es gab zunächst keine Berichte über Verletzte.

Seit Beginn des Krieges vor drei Wochen sind nach israelischen Angaben rund 8.000 Raketen von Gaza aus auf Israel abgefeuert worden. Ein Teil davon sei im Gazastreifen selbst eingeschlagen und habe dort auch Opfer verursacht.