Nockherberg 2019 Dusel beim Politiker-Derblecken

Katharina Schulze (Sina Reiß) stimmt mit Dieter Reiter (Gerhard Wittmann) ein Lied an zum Ende der SPD als Volkspartei. Die Grünen sagen nach ihrem Wahlerfolg "Sorry SPD"! [mehr - zum Video: Auf dem Nockherberg 2019 | Singspiel - "Sorry, SPD" ]