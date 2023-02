Nockherberg 2023: Der Kanzler wird von einer Frau gespielt

Das gab’s noch nie beim Politiker-Derblecken auf dem Münchner Nockherberg: Parodie mit Travestie. Am Ende des Abschluss-Pressetermins vor der Starkbierprobe am kommenden Freitag begrüßte Schauspielerin Nikola Norgauer die versammelten Medienschaffenden in Olaf-Scholz-Maske zur "Bundespresse ... äh … Nockherberg-Pressekonferenz."

Den Kanzler im traditionellen Singspiel mit Politiker-Doubles von einer Darstellerin spielen zu lassen, ist natürlich auch eine Möglichkeit, die dürftige Frauenquote auf der Bühne nach oben zu schrauben. Nach dem Motto: Angela Merkel kommt zwar nicht mehr vor, zumindest am Nockherberg aber bleibt das Kanzleramt weiterhin in weiblicher Hand.

Singspiel-Autoren: Gerne mehr Frauen in der Politik

"Wir hätten gern mehr Frauen in der Politik, die sich dort unangenehm bemerkbar machen", erklärte Richard Oehmann, als Autor und Regisseur verantwortlich für das Singspiel gemeinsam mit Stefan Betz, der ergänzte, dass es zu wenige profilierte Frauen nicht nur in der bayerischen Landepolitik, sondern auch auf Bundesebene gebe.

Alle neuen Charaktere sind Männer

In diesem Jahr sind alle neuen Charaktere Männerfiguren. Neben Olaf Scholz: Christian Lindner, Robert Habeck und Friedrich Merz. Da das Derblecken im vergangenen Jahr wegen des kurz vorm anberaumten Termin ausgebrochenen Ukraine-Kriegs abgesagt werden musste, ist es die erste Ausgabe der Veranstaltung seit Antritt der Berliner Ampelkoalition.

Dritte Fastenrede von Schafroth

Krieg herrscht noch immer in der Ukraine. Dass das satirische Starkbierspektakel nun dennoch wieder stattfindet, wertet Kabarettist Maximilian Schafroth, der heuer zum dritten Mal die Fastenrede vor dem Singspiel halten wird, als wichtiges Zeichen: "So lustig und bierselig der Nockherberg auch daherkommt: Ich finde das die Essenz von Demokratie, dass so etwas stattfinden kann. In vielen Ländern der Welt wäre das nicht möglich." In der Tat: Diktatoren verstehen keinen Spaß.

Schafroth: Fastenrede wird zum Ende nachdenklicher

Gegen Ende, so Schafroth, werde seine Rede aber durchaus etwas nachdenklicher werden. Im Singspiel dagegen, so dessen Macher, werde der Krieg keine Rolle spielen. "Wir mogeln uns so ein bisschen an den Krisen der Welt vorbei." Schauplatz des Spiels wird in diesem Jahr daher eine einsame Insel sein, auf die es zwei Handvoll prominenter Köpfe verschlagen hat, die sich dort in parteipolitischen Scharmützeln ergehen werden.

Das Hickhack zwischen den Bundesministern Habeck und Lindner habe sich quasi von selbst geschrieben, merkte Betz schmunzelnd an. Die Frauenquote wird auch das natürlich nicht heben. Aber zum Glück gibt es ja noch Katharina Schulze von den bayerischen Grünen, die schon früher ergiebigen Stoff für ihre Singspiel-Parodistin geliefert hat. So auch diesmal wieder. Und garantiert ohne Travestie.