Von der Insel ins Nirgendwo: Politiker-Albträume am Nockherberg

Die Politprominenz ist zurück in der Heimat – zurück von der einsamen Insel, auf der sich Markus Söder, Olaf Scholz und Co. im Nockherberg-Singspiel 2023 durchschlagen mussten. Die Ausgangslage in diesem Jahr: Auf dem Rückweg von der "Fastnacht in Franken" stranden Bundes- und Landespolitiker im bayerischen Nirgendwo, wo sie "Albträumereien" erleben, wie das Singspiel in diesem Jahr heißt. Ein Stück, in dem die Autoren Stefan Betz und Richard Oehmann die Albträume gerecht auf alle Protagonisten verteilen: "Keiner kommt zu kurz" versprach Betz vorab.

Den genauen Schauplatz des diesjährigen Singspiels und die Details zur Handlung haben die Macher nicht verraten – die Aufführung am Abend soll schließlich die Zuschauer im Saal, vor dem Fernseher oder Bildschirm überraschen. Auch der Text der vierten Fastenrede von Maximilian Schafroth bleibt bis zum Schluss geheim.

BR24 berichtet über die Starkbierprobe auf dem Nockherberg ab 19 Uhr mit Livestream und Liveticker. Auch im BR Fernsehen ist das Politiker-Derblecken zu sehen.

Offene Fragen und ein "Duett-Duell"

Kleinere und größere Überraschungen gehören traditionell dazu bei der Starkbierprobe. 2019 beispielsweise enthüllte der Nockherberg, Söders wahres Erfolgsgeheimnis: Das im Keller eingesperrte zottelige Bayerndusel, das vom Volksmusikduo Marianne und Michael besungen wurde. Im vergangenen Jahr musste Hubert Aiwanger beim Überlebenswettstreit zwischen "Bayern-Power" und "Ampel-Chaos" kräftig bluten, bis sich letztlich die gesammelte Politiker-Riege gegen eine esoterische Reichsbürgerin (gespielt von Gisela Schneeberger) wehren musste.

In diesem Jahr dürfen die Zuschauer gespannt sein, in welche Rolle Schauspielerin Natalie Hünig schlüpft, wer sich heimlich unter die Gäste der "Fastnacht in Franken" geschmuggelt hat und wie es auf dem Nockherberg um das Verhältnis von Ministerpräsident Markus Söder (Thomas Unger) zu seinem Vize Hubert Aiwanger (Stefan Murr) steht. Dass es durchaus konfliktreich zugehen wird, ließen die Autoren schon durchblicken: Laut Betz gibt es ein "Duett-Duell".

Mehrere Bewährte und eine Neue

Bekannt ist auch, dass Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (Judith Toth) ihre Bühnenpremiere auf dem Nockherberg haben wird. Komplettiert wird die bayerische Politiker-Riege von CSU-Generalsekretär Martin Huber (Roland Schreglmann) und Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze (Sina Reiß).

Aus der Bundespolitik ist das Ampel-Trio des Vorjahres wieder mit von der Partie: Kanzler Scholz (verkörpert von Nikola Norgauer) mit den Ministern Robert Habeck (Thomas Limpinsel) und Christian Lindner (Christian Pfeil). Ob sie sich mehr untereinander oder mit Oppositionsführer Friedrich Merz (David Zimmerschied) streiten, bleibt abzuwarten. Die Fahne der Landeshauptstadt hält im Singspiel Oberbürgermeister Dieter Reiter (Gerhard Wittmann) hoch. Musikalisch soll es unter anderem einen Aiwanger-Tango, eine Scholz-Ballade und einen 80er-Jahre-Ohrwurm mit Söder geben.

Huber-Darsteller Roland Schreglmann betonte diese Woche im BR24-Instagram-Live, allein schon die "wirklich tolle Musik" mit einer "großartigen Band" sollte zum Einschalten animieren – neben guten Gags und der Auseinandersetzung mit der Politik-Welt.

Satirische und ernste Töne in der Fastenrede

Auf satirische Spitzen können sich Politiker parteiübergreifend auch bei Schafroths Fastenrede einstellen. Besonderes Augenmerk wird der Kabarettist wohl auf Söder und Aiwanger richten. "Sie werden gerecht behandelt", sagte er vergangene Woche. "Ich messe sie an ihren Aussagen und ich messe sie auch daran, was sie im politischen Diskurs für einen Ton etabliert haben."

Einmal mehr dürfte es von Schafroth auch wieder ernste Töne geben. Im vergangenen Jahr schloss der Schwabe seine Rede mit nachdenklichen Worten zu Demokratie und Freiheit, in seiner digitalen Fastenrede "extended" 2021 mahnte er die Politiker, nicht zu vergessen, wer ihnen die Macht verliehen habe. Vor seinem diesjährigen Auftritt betonte Schafroth, Politik sei auch etwas Emotionales. Deswegen sei er der Meinung, "dass der Ton ein sehr persönlicher sein muss – zumindest zum Schluss".

Viel Prominenz im Saal

Auch in diesem Jahr wird wieder viel echte Politprominenz im Saal direkt vor der Bühne sitzen und vor laufenden Kameras Spott und Spitzen über sich ergehen lassen. Söder, Aiwanger, Kaniber, Huber, Schulze und Reiter können ihre Alter Egos auf der Bühne bewundern, auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner wird erwartet.

Aus der Bundes- und Europapolitik sind bisher der Chef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt angekündigt. Darüber hinaus stehen viele Prominente aus Gesellschaft, Wirtschaft, Sport und Kultur auf der Gästeliste. Von Rapper Kool Savas und Schauspieler Axel Milberg über Unternehmer Roland Berger bis hin zu FC-Bayern-Patron Uli Hoeneß.

"Tolles Zeichen der Demokratie"

David Zimmerschied sagte bei BR24-Instagram, das Politiker-Derblecken sei ein "tolles Zeichen der Demokratie". Gerade jetzt, da antidemokratische Bewegungen viel Zulauf hätten, sei es ein "tolles Ding, dass wir da oben auf einer Bühne stehen und kommentieren dürfen, was Leute getan haben – und die setzen sich auch noch ins Publikum", sagte der Schauspieler. "Wir kommentieren das – und kommen dafür nicht in den Knast!"

Schreglmann pflichtete bei: In Zeiten, in denen behauptet werde, man dürfe nichts mehr sagen und Andersdenkende würden verfolgt, sei es ein "Bombenzeichen", dass man sich hinstellen und zu Politikern sagen könne: "Du machst Mist".