Endlich wieder Derblecken: Alles zum Nockherberg 2023

Die traditionelle Starkbierprobe auf dem Nockherberg findet dieses Jahr wieder statt - inklusive Fastenrede und Singspiel. Doch woher stammt diese Tradition ursprünglich? Was hat es mit dem lateinischen Trinkspruch auf sich? Und warum tranken Mönche überhaupt Bier? Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.

Wann ist die Starkbierprobe?

Dieses Jahr findet die Starkbierprobe auf dem Nockherberg am Freitag, den 3. März, statt und wird live ab 19.00 Uhr vom BR Fernsehen übertragen und in der ARD Mediathek gestreamt. Bei der Veranstaltung vor Ort sind stets nur von der Brauerei geladene Gäste aus Politik, Kultur, Sport oder Wirtschaft anwesend.

Woher kommt die Nockherberg-Tradition?

Die Tradition des Starkbieranstichs auf dem Nockherberg hat seinen Ursprung in der klösterlichen Braukunst. Bereits im 15. Jahrhundert brauten die Paulaner-Mönche - vor allem während der Fastenzeit - für ihren Eigenbedarf und schenkten ihr Bier hin und wieder, meist unangemeldet, öffentlich aus. Ein kurfürstliches Mandat erlaubte den Paulaner-Mönchen dann, ihr Starkbier während der Feierlichkeiten zum Namenstag ihres Ordensgründers Franziskus de Paula offiziell an die Festbesucher auszuschenken. So fand am 2. April 1780 in Kloster Neudeck vor den Toren Münchens der erste feierliche Starkbieranstich statt und wurde jährlich fortgesetzt. Es heißt, dass die bayerischen Kurfürsten das Ordensfest nicht selten mit ihrer Anwesenheit beehrten.

Über die Jahre hinweg hat sich der Zeitraum, der Starkbieranstich und die politische Prominenz gehalten. Ursprünglich fand der Ausschank nicht auf dem Nockherberg, sondern im alten Brauereigebäude am Kloster Neudeck statt. Im Jahr 1858 verkaufte dann der Bankier Georg Nockher seine Sommerresidenz auf dem Nockherberg an die Paulaner-Brauerei. Ab dem Frühjahr 1861 wurde nun hier ausgeschenkt.

Was hat es mit der Fastenrede auf sich?

Das legendäre "Politiker-Derblecken" beginnt mit der "Fastenrede", die stets von einer bekannten Persönlichkeit der bayerischen Kabarettszene gehalten wird. Das Besondere: Da die Minister und andere Politiker mit im Raum sind, wenn ihnen die Leviten gelesen werden, kann man ihnen ihre Reaktionen direkt vom Gesicht ablesen. Kabarettist Maximilian Schafroth hält dieses Jahr zum dritten Mal die Fastenrede. Damit das Überraschungsmoment auch wirklich perfekt ist, ist das Manuskript bis zur Veranstaltung geheim.

Welche Tradition hat das Singspiel?

Seit 1972 folgt nach der Fastenrede ein Singspiel. In diesem Theaterstück mit Musik und Gesang imitieren, parodieren und karikieren auftretende Schauspieler Spitzenpolitiker aus Bayern oder auch der Bundesregierung. Wie schon in den Jahren 2018 und 2019 gestalten dieses Jahr Richard Oehmann und Stefan Betz das Singspiel. 2020 bis 2022 gab es aufgrund der Pandemie und des Beginns des Ukraine-Kriegs kein Singspiel auf dem Nockherberg. Im Jahr 2021 hielt Maximilian Schafroth die erste digitale Fastenrede - ohne Gäste und ohne Singspiel. Schon in den Jahren 1991 und 2003 wurde das Derblecken abgesagt - damals wegen des Golf- beziehungsweise des Irakkriegs.

Warum tranken Mönche Bier?

Die Ordensregeln für Mönche waren streng: Sie durften sich generell nur sehr karg ernähren und brauchten daher vor allem während der noch strengeren Fastenzeiten Stärkungen. Als beliebtes Nahrungsmittel galt dadurch starkes, würziges und kalorienhaltiges Bier. "Liquida non frangunt ieunum", dieser Spruch heißt übersetzt "Flüssiges bricht das Fasten nicht" und erlaubte somit auch den Biergenuss für alle klösterlichen Gemeinschaften.

Warum Starkbier?

Das Starkbier wurde zuerst im 1627 gegründeten Kloster Neudeck bei München von den dort lebenden Mönchen zu unbekannter Zeit entwickelt und Mitte des 18. Jahrhunderts auch öffentlich ausgeschenkt. Der kräftig-malzige Sud diente vor allem als besonderer Trunk zu Ehren des Namenstages ihres Ordensgründers Franziskus de Paula. Der kastanienbraune Ur-Vater der bayerischen Starkbiere hat einen Alkoholgehalt von 7,9 Volumenprozent.

Von wann bis wann geht die Starkbier-Saison?

Die Starkbierzeit - oder auch "die Fünfte Jahreszeit" - findet traditionell jährlich in den verschiedensten Münchner Brauereikellern und Festsälen zu unterschiedlichen Zeiträumen in der 40-tägigen christlichen Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Karfreitag statt.

Was heißt "Salve pater patriae! Bibas, princeps optime"?

Aus dem Lateinischen übersetzt heißt dieser Satz: "Sei gegrüßt, Vater des Vaterlandes! Trinke, bester Fürst!" Der Trinkspruch entstammt einem Gedicht von Eduard Ille aus dem Jahr 1894 und nimmt Bezug auf die Starkbierprobe im Paulanerkloster durch die bayerischen Kurfürsten. Mit diesen Worten eröffnet der Brauerei-Chef auf dem Nockherberg alljährlich die Starkbierzeit. Dabei reicht er dem bayerischen Ministerpräsidenten den ersten Krug. Diese Szene bildet den Auftakt zur traditionellen Starkbierprobe am Nockherberg.