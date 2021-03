Jetzt Live: Politiker-Derblecken am Nockherberg

20.48 Uhr: Fastenprediger Schafroth begrüßt zum ersten "Distanz-Nockherberg"

Das Derblecken beginnt – bereits im Vorfeld hatte Maxi Schafroth angekündigt, dass seine Fastenpredigt in diesem Jahr eine "extended" Version sein würde – also eine längere, wahrscheinlich etwa einstündige Rede, weil das Singspiel wegen der Corona-Pandemie ausfällt. Schafroth begrüßt deshalb zum "ersten Distanz-Nockherberg in der bayrischen Geschichte".

Doch das sei so von ihm gewollt meint der Kabarettist, 2019 bei seinem Debüt als Fastenredner habe er eine "Erleuchtung" gehabt. Er habe gesehen, wie die Leute damals "rausgetorkelt" seien, Schafroth spricht von "Völlerei" und "christlichsozialem Sodom und Gomorrha, mitten in der Fastenzeit". Da habe er gewusst, der Nockherberg müsse zukünftig im Zeichen des Verzichts stehen.

20.45 Uhr: Die Fastenpredigt beginnt

"Inzidenz oooh Inzidenz. Verreckte Inzidenz" – mit diesen Worten laufen nun sechs als Mönche verkleidete Personen auf die Bühne und beginnen in einem Mix aus Latein und Allgäuer Dialekt die Stimmung in der Corona-Pandemie, den Impfstoff Astra Zeneca und den "Rex Markus" zu besingen.

20.40 Uhr: SPD-Politiker Scholz: "Glaube es wird heftig"

Ob er wisse, worauf er sich da einlasse, fragt BR-Moderator Christoph Deumling den Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, der bisher noch wenig Nockherberg-Erfahrung hat. "Ich glaube es wird heftig", meint Scholz. Als Maskottchen hat er an diesem Abend einen Schlumpf dabei - als Anspielung auf den Kommentar Markus Söders während der Ministerpräsidentenkonferenz vor einigen Tagen, Scholz solle "nicht so schlumpfig grinsen".

20.32 Uhr: "Digital-Feuerwerk" mit Polit-Prominenz

Grünen-Politikerin Katharina Schulze, die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU), Freie Wähler-Chef Aiwanger und Münchens OB Reiter kommen virtuell dazu. Alle sind gespannt, wer an diesem Abend besonders "derbleckt" wird, denn am schlimmsten, da sind sich alle einig, sei es für einen Politiker, gar nicht vorzukommen.

20.30 Uhr: CDU-Chef Laschet kommt virtuell zur Runde

Auch der CDU-Vorsitzende Armin Laschet wird digital in die Runde mit Heller, Deumling und Söder zugeschaltet. Ihm gefalle die Tradition des Nockherbergs, bekennt Laschet - insbesondere der Trinkspruch "Salve pater patriae", mit dem Söder quasi wie ein Fürst behandelt werde, wenn man es aus dem Lateinischen übersetze. Und: Wer in Bayern so nett behandelt werde, wolle dort doch nicht weg, winkt Laschet mit dem Zaunpfahl.

20.27 Uhr: Söder wird digital zugeschaltet

Ob der digitale Nockherberg wie Wellness für ihn sei, fragt BR-Moderator Christoph Deumling den Ministerpräsidenten. Tatsächlich gebe es angenehmeres als die vielen Sitzungen, an denen er in den vergangenen Wochen habe teilnehmen müssen, bestätigt Söder. Und mit einigen Schlucken Bier könne man "gut durch die Veranstaltung surfen", meint er.

20.21 Uhr: Ministerpräsident Söder bekommt Extra-Krug

Für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) wurde vorab von Paulaner-Chef Andreas Steinfatt extra ein Krug des Fastenbiers in die Staatskanzlei gebracht - mit gebührendem Abstand, stoßen die beiden mit dem "legendären Salvator-Bier" und dem traditionellen Trinkspruch "Salve pater patriae! Bibas, princeps optime" an. Doch Söder zeigt sich angesichts der schwierigen Pandemie-Zeiten ungewohnt nachdenklich.

20.15 Uhr: Starkbierfest auf dem Nockherberg beginnt

Gleich gehts los auf dem Nockherberg: Durch den Abend führen Ursula Heller und Christoph Deumling. Das Schaulaufen auf dem roten Teppich vor dem Spektakel wird es in der gewohnten Form heuer aber nicht geben.

Ein dunkler leerer Saal, aufeinander gestellte Stühle: Auf den ersten Blick könnte man angesichts des Paulaner Festsaals auf dem Münchner Nockherberg melancholisch werden. Wo sonst dampfiges, lautes Leben herrschte, ist auch hier beim traditionellen Starkbieranstich wegen Corona in diesem Jahr alles anders.

Doch es wird keineswegs ruhig bleiben. In wenigen Minuten wird Kabarettist Maximilian Schafroth als Fastenprediger wieder Politiker derblecken – das wollte man sich trotz der Pandemie nicht nehmen lassen.

Die Starkbierprobe sollte ursprünglich bereits am 03. März stattfinden, wurde wegen der Ministerpräsidentenkonferenz zur Beratung der Corona-Lage dann aber auf den heutigen Freitag verschoben.

Politiker wollen virtuell beim Starkbierfest dabei sein

Auch wenn es heuer kein Singspiel und kein Publikum im Saal geben wird, haben bereits mehrere Politiker, wie etwa der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU), dessen Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) oder Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), angekündigt, zumindest virtuell auf Bildschirmen dabei sein zu wollen.

Und der ein oder andere, wird es sich nicht nehmen lassen, digital auf die Spitzen des Fastenredners zu reagieren. Auch für Schafroth sei es wichtig, dass er die Politikerinnen und Politiker live beobachten könne, während sie von ihm abgewatscht werden, hatte er vor einigen Tagen bekannt.