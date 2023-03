Derbleckt wird: Der Nockherberg im Ticker und Stream

17.47 Uhr: Paulaner-Chef verteidigt Veranstaltung zu Kriegszeiten

Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt verteidigte der Paulaner-Geschäftsführer und Veranstalter des Politiker-Derbleckens, Andreas Steinfatt, das Live-Event in Zeiten des Ukraine-Krieges: "Auf der einen Seite ist es natürlich immer schwierig, wenn Kriegshandlungen in unmittelbarer Nähe stattfinden. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch weiterleben", so Steinfatt. Seiner Ansicht nach ist es wichtig, auch in solchen Zeiten politisches Kabarett zu machen, zu "derblecken", und diese Traditionen zu pflegen.

17.33 Uhr: Starkbierprobe ab 19 Uhr live im BR

Die Starkbierprobe auf dem Nockherberg wird live ab 19.00 Uhr vom BR Fernsehen übertragen und in der ARD Mediathek gestreamt. Sie können das Spektakel auch über den Live-Stream in diesem Artikel verfolgen. Bei der Veranstaltung vor Ort sind heute nur von der Brauerei geladene Gäste aus Politik, Kultur, Sport oder Wirtschaft anwesend.