Jeder gegen jeden am Nockherberg: Politiker-Battle im Dschungel

Reichsbürgerin wittert Weltverschwörung

Zusätzlich verschärft wird die missliche Lage der Politiker, als sie auf der Insel auf eine esoterische Reichsbürgerin treffen, die auf den Umsturz wartet: Freifrau Freia von Reiher (gespielt von Gisela Schneeberger) fühlt sich von den Bundes- und Landespolitikern bedroht und greift zur Waffe: gegen die "Vaterlandsverräter": "Mein Bauchgefühl und ich haben recherchiert: Ihr seid alle Teil einer raffinierten Weltverschwörung."

Im Angesicht der Gefahr offenbar Kanzler Scholz eine Erinnerungslücke, und auch alle anderen Spitzenpolitiker bekennen freimütig ihre politischen Defizite. Gemeinsam stimmen sie schließlich ein Durcheinander-Shanty an: "So manche Lösung wird verpennt / Auch wenn es kracht und wenn es brennt / und weil man's halt nicht anders kennt / Regiert das Durcheinander."

Fastenrede: Söder "babbt" am Stuhl

Kabarettist Maximilian Schafroth zieht in seiner Fastenrede Parallelen zwischen Klimaaktivisten und Söders Am-Amt-Kleben: "Die 15-Jährigen babben sich an die Straße, Ihr babbt an Euren Stühlen, der Markus hat seine Klebezeit grad noch mal verlängert." Kein Lösemittel der Welt werde Söder entfernen. Mit Blick auf Söders "Denkpause" zum geplanten Münchner Konzertsaal, beklagt der Fastenredner: "In der Zeit, in der Markus denkpausiert, bauen andere Städte ganze Elbphilharmonien." Und Kanzler Scholz baue in 90 Tagen ein Flüssiggas-Terminal, Söder in vier Jahren "keine Wohnung".

Der Ministerpräsidenten und seinen "christsozialen Schlittenhunden" stellt der Fastenredner insgesamt ein negatives Zeugnis aus. "Mit Vollgas in die energetische Abhängigkeit, kein Bundesland war so abhängig von russischem Gas wie wir, dafür Stillstand bei der Windkraft." Und weiter: "Eine desaströse Verkehrspolitik der CSU-Verkehrsminister im Bund. Der Ramsi, der Alex, der Andi. Nix auf die Schiene kriegen, aber die eigenen Wahlkreise durchtunneln wie christsoziale Maulwürfe auf Ritalin."