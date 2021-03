Nockherberg digital: Söder, Schlumpf und Scheuers Sorry

Überhaupt dreht sich sehr viel um Söder in Schafroths Fastenrede. Söder sei das Prisma, "in dem alle politischen Farben sichtbar sind", stichelt der 36-Jährige gleich zu Beginn über Söders politische Wandlungen und erklärt ihn später zum "Don Juan de Corona": "Wie du in Bayern durchregierst, Markus, wie du da die Gehsteige rauf- und runterklappst, mit Hüftschwung um den Landtag rumregierst." Der Landtag dürfe nur noch nicken - wegen der Gefahr von Aerosolen. "Der Markus spaxt Kruzifixe an die Behörden, der bereitet sich vor auf den großen Angriff", spottet der Kabarettist. Das politische Berlin zittere beim Gedanken an einen möglichen Kanzler Söder: "Die holen ja schon die Kruzifixe aus dem Keller."

Söder und Aiwanger, "das bayrische Yin und Yang"

Söder allein aber tut es für den Fastenprediger nicht - nein, der CSU-Vorsitzende braucht seine bessere Hälfte, seinen Koalitionspartner Aiwanger von den Freien Wählern: "Der Markus" funktioniere nur im Duo "mit dem Hubert", sie seien das bayrische Yin und Yang. Aiwanger ein Bauchmensch, Söder ein "politischer Schachcomputer", analysiert Schafroth. "Der Hubert lebt! Der Markus denkt! "

Überhaupt ist es laut Schafroth wichtig, dass Aiwanger da ist. "Du bist wichtiger denn je!", verkündet er und verbindet das mit einem verbalen Nadelstich gegen die Grünen, von denen in den vergangenen Monaten zuweilen weniger Widerspruch zu Söders Corona-Kurs kam als vom mitregierenden Freie-Wähler-Chef: "Seit die Grünen verstummt sind, (...) Hubert, Du bist der Einzige, der dem Markus noch sauber neigrätscht."

Spott über das Kultusministerium

Viel einstecken müssen auch Aiwangers Parteifreund Kultusminister Michael Piazolo und sein Kultusministerium - insbesondere wegen der technischen Pannen bei der Lernplattform Mebis im vergangenen Jahr. Das Kultusministerium verspottet Schafroth als Blackbox mit lauter ausgemusterten Gymnasiallehrern, die "mit der Rohrpost schon überfordert" seien: "Das sind intellektuelle Wählscheibenapparate, bis die ein Tablet eingerichtet haben, sind wir bei der vierten Welle, von Sars Cov3."

Schafroths Unmut über die Grünen

Den Grünen unterstellt der Fastenredner gleich mehrfach einen Harmoniekurs mit Söder. An die bayerische Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze gerichtet ruft er: "Opposition und Regierung verschmelzen zu einem sozialpädagogischen Kuschelseminar. (...) Ihr Grünen macht‘s den Mund nimmer auf." Er wolle die "alten Turnschuh-Gesichter" zurück, die alte "Bad-Taste-Party". Der Einzige, bei dem man die geschlossenen Friseure nicht merke, sei Grünen-Bundestagsfraktionschef Toni Hofreiter: "Der schaut immer gleich aus."