Singspiel, Starkbier, Sendetermin: Alles zum Nockherberg 2024

Es wird wieder derbleckt: Am 28. Februar 2024 findet die nächste Starkbierprobe auf dem Münchner Nockherberg statt. Was hat es mit dieser Tradition auf sich, wer hält dieses Jahr die Fastenrede und was steckt eigentlich hinter der etablierten Bezeichnung "Nockherberg"? Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen.

Wann ist die Starkbierprobe?

Dieses Jahr findet die Starkbierprobe auf dem Nockherberg am Mittwoch, den 28. Februar 2024 statt. Das Politiker-Derblecken wird wie immer live ab 19.00 Uhr vom BR Fernsehen übertragen und in der ARD Mediathek gestreamt.

Wer hält dieses Jahr die Fastenrede?

Die diesjährige Fastenrede übernimmt zum vierten Mal Kabarettist und Schauspieler Maximilian Schafroth. Wie gewohnt liest er denjenigen die Leviten, die in Bayern und Berlin das Sagen haben. Die genauen Themen und Inhalte des traditionellen "Politiker-Derbleckens" - bestehend aus Fastenrede und Singspiel - bleiben stets bis zur Veranstaltung geheim, damit die Überraschungsmomente perfekt sind. Das Besondere: Da die Politiker mit im Raum sind, wenn sie derbleckt werden, kann man ihnen die Reaktionen auf diese Überraschungen direkt vom Gesicht ablesen.

Wer kreiert das Singspiel?

Im bunten Singspiel mit viel Gesang, Tanz und Double-Trubel imitieren, parodieren und karikieren auftretende Schauspieler Spitzenpolitiker aus Bayern oder auch der Bundesregierung. Wie schon in den Jahren 2018, 2019 und 2023 gestalten auch dieses Jahr Richard Oehmann und Stefan Betz das Singspiel. Das Autoren-Duo schickte die jeweiligen Politiker-Doubles bereits in ein Western-Dorf (2018), in einen heruntergekommenen Wellnessbereich (2019) und auf eine einsame Insel (2023). Spannend bleibt, wohin es diesmal gehen soll.

Woher kommt die Nockherberg-Tradition?

Erfinder der Starkbierzeit in Bayern waren Mönche. Sie durften sich aufgrund der strengen Ordensregeln generell nur spärlich ernähren und brauchten daher vor allem während der noch strengeren Fastenzeiten Stärkungen. Daher deklarierten sie ihr selbstgebrautes, starkes, würziges und kalorienhaltiges Bier als "flüssige Nahrung", um die Fastenregeln umgehen zu können. Das Starkbier war geboren.

Bereits im 15. Jahrhundert brauten die Paulaner-Mönche für ihren Eigenbedarf und schenkten ihr Bier hin und wieder, meist unangemeldet, öffentlich aus. Ein kurfürstliches Mandat erlaubte den Mönchen dann, ihr Starkbier während der Feierlichkeiten zum Namenstag ihres Ordensgründers Franziskus de Paula offiziell an die Festbesucher auszuschenken. So fand am 2. April 1780 in Kloster Neudeck vor den Toren Münchens der erste feierliche Starkbieranstich statt und wurde jährlich fortgesetzt. Es heißt, dass die bayerischen Kurfürsten das Ordensfest nicht selten mit ihrer Anwesenheit beehrten. Über die Jahre hinweg haben sich Zeitraum und politische Prominenz beim Starkbieranstich gehalten.

Warum heißt der Nockherberg so?

Der Nockherberg ist eine Hochebene am östlichen Isarhochufer im heutigen Stadtteil Au-Haidhausen in München. Dort befindet sich die Paulaner-Gaststätte mit Biergarten, in der das Politiker-Derblecken stattfindet. Ursprünglich gab es den Starkbier-Ausschank jedoch nicht auf dem Nockherberg, sondern im alten Brauereigebäude am Kloster Neudeck. Im Jahr 1858 verkaufte dann der Bankier Georg Nockher seine Sommerresidenz (das sogenannte "Nockherschlösschen") auf dem Nockherberg an die Paulaner-Brauerei. Ab dem Frühjahr 1861 wurde nun hier ausgeschenkt. Der "Nockherberg" hat seinen Namen also von seinen ehemaligen Bewohnern.

Wie lange geht die Starkbier-Saison?

In Bayern wird die Starkbierzeit auch "fünfte Jahreszeit" genannt. Sie beginnt am Aschermittwoch, dauert rund vier Wochen und findet in den verschiedensten Münchner Brauereikellern und Festsälen statt.

Gibt es dieses Jahr neue Rollen im Nockherberg-Singspiel?

Neben dem bewährten Singspiel-Ensemble wird es in diesem Jahr eine neue Rolle auf der Nockherberg-Bühne geben, das hat die Paulaner Brauerei bereits bekanntgegeben. Die Münchner Schauspielerin und Sprecherin Judith Toth wird die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) beim Singspiel am 28. Februar 2024 doubeln. Auch für die Schauspielerin ist es ihr Debüt auf dem Nockherberg.