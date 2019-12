Umwelt-Rückblick 2019: Wetterextreme und Artensterben

Immer wieder in den Schlagzeilen und wahrscheinlich eines der wichtigsten Themen für die meisten überhaupt: das Wetter. Und weil damit die Nachrichten in der Regel beendet werden, stellen wir es gleich an den Anfang des Rückblicks. Dieses Jahrzehnt dürfte wohl das heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen werden, erklärte der Generalsekretär der Weltorganisation für Meteorologie (WMO), Petteri Taalas, auf der UN-Weltklimakonferenz vom 2. bis 13. Dezember in Madrid. Die Weltwetterorganisation teilte zum Auftakt der UN-Weltklimakonferenz in Madrid in ihrem vorläufigen Klima-Statusreport mit, die Jahre 2015 bis 2019 und 2010 bis 2019 seien "fast mit Sicherheit die wärmste Fünf-Jahres-Periode und Dekade seit Beginn der Aufzeichnungen".

Treibhausgase steigen

Wie die Organisation bereits am 25. November berichtete, nahm auch die Konzentration klimaschädlicher Treibhausgase in der Atmosphäre in diesem Jahr weiter bedrohlich zu. Die CO2-Konzentration sei binnen eines Jahres von 405,5 ppm (Teilchen pro Million Teilchen) auf einen Rekordwert von 407,8 ppm gestiegen. Den WMO-Angaben zufolge bleibt das Treibhausgas über Jahrhunderte in der Atmosphäre und sogar noch länger in den Ozeanen. Die Durchschnittstemperatur der Ozeane steigt damit ebenfalls auf Rekordwert.

Meeresspiegel steigen