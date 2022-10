Der Weltfaultiertag weist auf die Gefährdung der Faultiere hin

Faultiere sind nicht faul, sondern Energiesparmeister

Das Faultier-Leben läuft in Zeitlupe ab: Sie hängen an oder liegen auf Ästen, bewegen sich unendlich langsam, fressen nicht viel und kauen bedächtig. Faultiere sind artgerecht träge. Dreifingerfaultiere haben sogar den langsamsten Stoffwechsel aller Säugetiere überhaupt. Und den brauchen sie auch, denn ihre Nahrung - Blätter - ist sehr energiearm. Die langsame Verdauung bietet ihnen aber noch einen weiteren Vorteil: Sie müssen ihren sicheren Platz in luftiger Höhe nur ein Mal pro Woche zum Koten am Boden verlassen. Faultiere können sich zwar prima und für ihre Verhältnisse einigermaßen flink mit dem Rücken nach unten an Ästen entlanghangeln - aber nicht aufrecht laufen. Am Boden können sie nur unbeholfen kriechen oder robben, weshalb sie dann besonders gefährdet sind.

Faultiere züchten Grünalgen als Futter im Fell

Sicheren Halt an den Bäumen geben ihnen ihre bis zu zehn Zentimeter langen Krallen. Weil Faultiere so viel Zeit im Hängemodus verbringen, wächst sogar ihr Fell verkehrt herum vom Bauch zum Rücken. So kann Regenwasser leichter ablaufen. Und es ist so dicht, dass darin - dank Kotresten, toter Motten und der hohen Luftfeuchtigkeit - nicht nur Milben, Zecken, Käfer und Falter leben, sondern auch Grünalgen wachsen. Das ist wiederum sehr praktisch für die Faultiere: Die energiereichen Algen sind willkommene Zusatznahrung und gute Tarnung.