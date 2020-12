Corona-Langzeitfolgen Wenn das Gehirn verrücktspielt

"In China, wo die Corona-Pandemie begann, wurde gar nicht seziert. Die chinesischen Wissenschaftler haben zwar die Krankheit beschrieben, charakterisiert und sie wussten genau, was neurologisch auftritt, schauten aber kein einziges Gehirn komplett an. Das heißt, wir waren in Hamburg mit die Ersten, die diese Gehirne seziert haben. Natürlich waren wir alle gespannt, was wir finden werden. Covid-19 ist eine neue Erkrankung - es kommt ja im Leben nicht so oft vor, dass man etwas komplett Neues erstmalig sieht."