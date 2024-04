Streik im bayerischen Handel - Tanz-Flashmob in Nürnberg

Wer heute im Einzelhandel einkaufen möchte, sollte sich vorab informieren, ob die entsprechenden Läden und Filialen auch geöffnet sind, denn die Gewerkschaft Verdi hat erneut zum Streik aufgerufen. Unter dem Motto "Alle tanzen in den Mai – wir in eine ungewisse Zukunft" will sie ihre Streiks im bayerischen Einzelhandel fortsetzen. In Nürnberg soll dazu am Vormittag ein Tanz-Flashmob stattfinden. Insgesamt sind der Gewerkschaft zufolge mehr als 70 Betriebe in Bayern zum Streik aufgerufen.

Filialen von Douglas, Ikea, H&M betroffen

Laut Verdi sind unter anderem die Beschäftigten der Parfümerie Douglas in Aschaffenburg, Erlangen und Würzburg sowie der H&M- Filialen in Augsburg, Donauwörth, Erlangen, Fürth, Ingolstadt, Kaufbeuren, Kempten, Lindau, Memmingen, Nürnberg, Schweinfurt und Würzburg zum Streik aufgerufen. Gestreikt werden soll außerdem bei Eurotrade am Flughafen München, bei Ikea in Augsburg, Brunnthal, Eching, Fürth, Regensburg und Würzburg sowie in Filialen von Edeka, Kaufland, Marktkauf und Penny.

Auch Zentrallager, unter anderem das von Rewe in Buttenheim, und weitere Einzelhändler seien betroffen. Durch die Streiks in den Zentrallägern komme es zu Versorgungsengpässen, vor allem in den Filialen des Lebensmitteleinzelhandels, so Verdi.

Gemeinsamer Tanz-Flashmob in Nürnberg geplant

Den Angaben zufolge treffen sich die Streikenden aus den Bezirken Augsburg, Ingolstadt und Nürnberg zum Tanz-Flashmob in Nürnberg: Die gemeinsame Streikaktion soll mit einem Demonstrationszug ab 10.30 Uhr am Kornmarkt beginnen und dort gegen 11.30 Uhr mit einer gemeinsamen Abschlusskundgebung enden. Verdi will damit nach eigenen Angaben vor dem Internationalen Kampftag der Arbeit am 1. Mai auf den ausdauernden Kampf der Beschäftigten im Handel aufmerksam machen.

Seit April 2023 keine Einigung

Die Tarifverhandlungen in Bayern für die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel, im Groß- und Außenhandel und im genossenschaftlichen Großhandel haben im April 2023 begonnen und sind seither noch zu keinem Ergebnis gelangt.

Wie Hubert Thiermeyer, Verdi-Verhandlungsführer für den bayerischen Einzelhandel, erklärt, seien mehr als 70 Prozent der Beschäftigten im Handel von Altersarmut betroffen. "Menschen bekommen also nach über 40 Jahren harter Arbeit so wenig Rente, dass sie sich ein Leben in Würde im Alter nicht leisten können. Deshalb kämpfen wir um jeden Euro Entgelterhöhung, weil es jetzt und im Alter den Menschen hilft", so Hubert Thiermeyer.

Was die Arbeitgeber bieten

Die Angebote der Arbeitgeberverbände bewegen sich laut Verdi zwischen 4,5 Prozent und 5,3 Prozent Entgelterhöhung im Jahr 2023. Zum Teil seien die Angebote um Inflationsausgleichsprämien weit unter 1.000 Euro ergänzt worden. Für das zweite Jahr boten die Arbeitgeber Erhöhungen zwischen 2,9 und 3,1 Prozent an. Alle Angebote der Arbeitgeber haben eine Laufzeit von 24 Monaten.

Was die Gewerkschaft fordert

Die zentrale Forderung der Gewerkschaft Verdi: Der Stundenlohn müsse für alle um 2,50 Euro steigen, die Vergütung für Auszubildende um 250 Euro pro Monat. Zudem müsse es ein "rentenfestes Mindesteinkommen" von 13,50 pro Stunde geben, so Susanne Jensen von Verdi Augsburg. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags solle zwölf Monate sein. Zudem sollten sich alle Arbeitgeber wieder unter einem Tarifvertrag vereinen, um "Lohndumping" zu unterbinden.