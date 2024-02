Nach 15 Jahren: Viel Leerstand in Schweinfurter "Stadtgalerie"

Die Schweinfurter "Stadtgalerie" war von Beginn an umstritten. Vor allem weil Einzelhändler in der Innenstadt Umsatzverluste fürchteten. Ein Bürgerentscheid gab der Stadt letztlich das Votum, die Baugenehmigung für die Stadtgalerie erteilen zu können. Vor genau 15 Jahren, am 26. Februar 2009, wurde das Einkaufszentrum am Rand der Schweinfurter Innenstadt schließlich eröffnet – damals mit etwa 100 Geschäften und den versprochenen rund 700 Arbeitsplätzen.

Ein Drittel der Geschäfte stehen leer

Heute sind in dem Einkaufscenter nur noch 60 Geschäfte beheimatet. Die Leerstandsquote liegt bei 31 Prozent, berichtet Center-Managerin Songül Aksu. Man müsse "mit diversen Schnittstellen zusammenwirken, um die herausfordernde Zeit des Einzelhandels zu bewältigen und uns als Einzelhandelsstandort Schweinfurt zukünftig bestmöglich zu präsentieren."

Einzelhandel sei zwar der wesentliche Kern der Stadtgalerie – allerdings soll das Angebot künftig mit Non-Retail-Konzepten erweitert werden. Damit gemeint seien alle möglichen Nutzungsarten außer Einzelhandel, die aber zum Shopping-Center passen – etwa Dienstleistungen.

Künftig mehr Wellness, Medizin und Therapie statt Geschäfte?

Künftig Geschäfte vielleicht nur noch im Erdgeschoss und im Obergeschoss ein Bereich für Wellness, Medizin, Therapie und Schönheit? Das befürchtet Axel Schöll, der Vorsitzende des Handelsverbands Bayern in Schweinfurt: "Ich warne davor hier umzufallen und so etwas zu genehmigen. Eventuell entsteht hier ein MVZ mit Kassenzulassungen, die dann in der Innenstadt wegfallen und ihr wieder Frequenzen entziehen."

An die Stadtverwaltung appelliert Schöll, dass das Wirtschaftsreferat auf Immobilieneigentümer mit Leerständen in der Innenstadt zugehen solle, um "die wenigen guten Mieter aus der Stadtgalerie in die Innenstadt zu lotsen". Schöll meint damit Filialisten wie zum Beispiel Nordsee, Mc Donald's, Christ, Douglas oder C&A. Diese seien diejenigen gewesen, die vor 15 Jahren der Innenstadt den Rücken gekehrt hätten.

Kritik: "Stadtgalerie hat keiner gebraucht und man braucht sie auch heute nicht"

Für Axel Schöll ist die Lage eindeutig: "Die Stadtgalerie hat vor 15 Jahren keiner gebraucht und man braucht sie heute auch nicht." Laut Schöll haben sich auch Prognosen vor 15 Jahren, dass Menschen bis aus Erfurt zum Einkaufen nach Schweinfurt kämen, nicht bewahrheitet.

"Ich hoffe, es hat jetzt der Letzte gemerkt, dass es das Ding nicht gebraucht hätte und der Schweinfurter Innenstadt geschadet hat. Das sieht man an den Leerständen und an den Schließungen, die jetzt nach 15 Jahren ohne Nachvermietungen noch dazukommen", so Schöll zum BR.

Leerstand im Einkaufszentrum schon lange ein Problem

Bereits zehn Jahre nach der Eröffnung standen in der Stadtgalerie viele Läden leer. ECE, der Betreiber der Stadtgalerie in Schweinfurt, begründete das damals so, dass nach zehn Jahren viele der Mietverträge turnusgemäß ausgelaufen seien. Viele seien aber schon oder würden mit den Mietern verlängert. Welche neuen Mieter in die Stadtgalerie kämen, könne man noch nicht sagen, hieß es im Jahr 2019. Mehr als 20 Geschäfte würden aber nach kurzem Umbau, so wörtlich "in neuem Glanz" erstrahlen.

"Nach vollständigem Abschluss unserer Umstrukturierung ist abermals eine Vollvermietung von knapp 100 Geschäften mit über 700 Mitarbeitern anvisiert", hieß es von ECE damals wörtlich. Mit gerade mal 60 belegten Geschäften wurde dieses Ziel aber eindeutig verfehlt.