Bayernweite Streiks im Handel: "Geld reicht nicht zum Leben"

Seit April laufen die Tarifverhandlungen im Einzel- und Großhandel in Bayern – aber bisher konnten sich die Verhandlungspartner kaum annähern. Deshalb hat die Gewerkschaft Verdi auch an diesem Dienstag wieder bayernweit die Beschäftigten im Handel zu Streiks aufgerufen. 2.000 Beschäftigte sind dem Aufruf gefolgt.

Zum Artikel Auftakt der Tarifrunde im bayerischen Einzelhandel

Obwohl es die bisher größte Streikbewegung in diesem Bereich laut Verdi ist, habe sich bisher nicht viel getan. Die Beschäftigten litten zum Teil massiv unter den derzeitigen Bedingungen, die gestiegenen Preise in vielen Lebensbereichen brächten viele in Existenznöte, auch vor Altersarmut hätten viele Beschäftigte Angst, so die Gewerkschaft.

500 Teilnehmer bei Demonstrationszug in Augsburg

So versammelten sich in Augsburg rund 500 Menschen auf dem Plärrergelände, um von dort aus durch die Innenstadt zu ziehen. Thomas Gürlebeck, der Verdi-Verhandlungsführer Großhandel, zeigte sich "hochzufrieden" mit der Beteiligung am Streik in Schwaben. "Nach sechs Monaten Arbeitskampf haben wir kaum Schwund bei den Streikwilligen, das ist bemerkenswert." Die Stimmung bei den Streikenden sei unvermindert kämpferisch und entschlossen. Auch in Würzburg und in Oberbayern wurde am Vormittag gestreikt.

Demo in Nürnberg: Lohn reicht den Beschäftigten nicht aus

Am Nürnberger Kornmarkt kamen mehr als 300 Menschen aus unterschiedlichen mittelfränkischen Unternehmen zusammen. Unter dem Motto: "Süßes sonst gibt’s Saures – Gerechte Löhne für Knochenjobs" liefen die Demonstrierenden durch die Nürnberger Innenstadt. Im Gespräch mit ihnen wurde deutlich: Die Ängste der Streikenden sind existenziell und betreffen auch das Alter.

Große finanzielle Nöte und Ängste

Etwa bei Vera, einer 40-jährigen Teilzeitkraft bei Karstadt. Seit ihrer Ausbildung sei sie dort angestellt, allerdings nie Vollzeit: "Meine Verträge waren immer befristet." Seit über 20 Jahren arbeitet sie nun schon bei Karstadt, doch so schwer wie aktuell sei es noch nie gewesen. Alle Kosten seien gestiegen, sie habe ein sechsjähriges Kind und bekomme 1.300 Euro netto raus, das reiche nicht aus, sagt Vera. "Ich habe keine Reserven. Die ganze Situation finde ich traurig und bedrückend."

Angst vor der Altersarmut: Arbeiten auch nach der Rente?

Daneben steht eine ältere Frau, ihren Namen will sie nicht verraten. Sie arbeite in der Fleischabteilung einer Marktkauf-Filiale. Bald gehe sie in Rente, doch sie weiß nicht, ob das Geld reichen werde. Vermutlich muss sie auch in ihrer Rente nebenher woanders arbeiten gehen. Schon jetzt sei es schwierig: "Derzeit ist es sehr knapp, an Urlaub ist nicht zu denken und wenn ich mir etwas Größeres anschaffen will, muss ich mir das genau überlegen." Auch wenn sie gerne Vollzeit arbeiten würde, das Unternehmen biete ihr nur Teilzeit an.