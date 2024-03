Bayerns Einzelhandel zufrieden mit Ostergeschäft

Mensch an Mensch schiebt sich in den Osterferien durch die Münchner Innenstadt, viele sind beladen mit Einkaufstüten der zahlreichen Modehersteller. Dennoch sind vor allem Lebensmittel Verkaufsschlager im Ostergeschäft, meldet der Handelsverband Deutschland (HDE). Süßigkeiten und andere Lebensmittel verschenken einer Umfrage des HDE zufolge 74 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher zu Ostern.

Zwischenbilanz Ostergeschäft: Bayerischer Einzelhandel insgesamt zufrieden

Bisher sei das Ostergeschäft für den bayerischen Einzelhandel im Großen und Ganzen gut gelaufen, erklärt Bernd Ohlmann, Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern. Nachdem Ostern in diesem Jahr vergleichsweise früh im Jahr gefeiert wird, standen die ersten Schoko-Osterhasen bereits Ende Februar in den Supermärkten. Das Ostergeschäft läuft also bereits seit einigen Wochen. Der eigentliche Höhepunkt ist aber erst in dieser Karwoche erreicht, erklärt Ohlmann.

Momentan rechnet der bayerische Einzelhandel damit, dass der Umsatz bei 350 Millionen Euro und damit gleich oder auch leicht über dem Wert des Vorjahres liegen wird. Vor dem Hintergrund, dass sich die Kauflaune der Menschen nur langsam erholt, sei das nicht schlecht, urteilt Ohlmann. Die geopolitischen Konflikte und die nach Russlands Angriffskrieg in der Ukraine stark gestiegenen Preise hatten die Menschen zunehmend davon abgehalten, einzukaufen.

Nach Weihnachten ist Ostern laut Verband der zweitgrößte feiertagsbezogene Konsumanlass. Zwischen dem Weihnachts- und Ostergeschäft lägen zwar "Lichtjahre", sagt Ohlmann. "Aber nach dem Christkind macht uns der Osterhase am meisten Spaß." Das liegt auch daran, dass das Kaufverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher an Ostern ein wichtiger Impuls für die zukünftige Konsumstimmung sein kann, erklärt der Bundesverband HDE.

Ostergeschäft: Lebensmittel besonders beliebt

Neben den Ostersüßigkeiten und anderen Lebensmitteln, die für die Feiertage eingekauft werden, gibt es nach Angaben des bayerischen Einzelhandels auch den Trend zu größeren Geschenken. Konkret seien Blumen und Parfums beliebt. Aber auch Bücher, Spielzeug und Geld werde gerne verschenkt. Laut einer Umfrage des Bundesverbands HDE sind Menschen dazu bereit, im Durchschnitt 39 Euro pro Kopf für sogenannte anlassbezogene Waren auszugeben.