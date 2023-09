Faktenfuchs: Bayern bei erneuerbaren Energien im Mittelfeld

Die Behauptung:

Martin Hagen, FDP: "Die bayerische Staatsregierung sagt, wir sind Spitzenreiter, und meint damit, Bayern hat mehr Ausbau an Photovoltaik und Windkraft als zum Beispiel Bremen und das Saarland (...) Wenn wir uns Bayern anhand der Fläche und anhand der Einwohner anschauen, dann sehen wir, dass wir insgesamt im unteren Mittelfeld sind. Was die Windkraft angeht, sind wir bei den Schlusslichtern." (Martin Hagen, FDP)

Richtig oder falsch?

Die Aussage von Martin Hagen ist größtenteils richtig. Ein #Faktenfuchs aus dem Jahr 2022 hat das bereits dargelegt: Wissenschaftler halten es für verkürzt, wenn die bayerische Staatsregierung Bayern als Spitzenreiter beim Ausbau der Erneuerbaren bezeichnet.

Denn die oft verwendeten absoluten Zahlen müssten ins Verhältnis etwa zur Fläche oder zum Stromverbrauch gesetzt werden. Dann rangiert der Freistaat im Bundesvergleich eher im Mittelfeld.

Die Fakten:

Photovoltaik: Bei den absoluten Zahlen - in Megawatt (MW) installierte Leistung - liegt Bayern aktuell zwar im Bundesländervergleich vorne. Auf die Fläche gerechnet belegt Bayern beim Netto-Zubau von Photovoltaik im ersten Halbjahr 2023 jedoch einen Mittelfeldplatz, wie eine Aufstellung der Bundesnetzagentur zeigt, die das BMWK dem #Faktenfuchs zur Verfügung stellte. Nach Einwohnern gerechnet, liegt Bayern auf Platz zwei.

Bayerns Platz beim Ausbau der Photovoltaik eingeordnet

Bayern hat "Das Bundesland Bayern steht - auf die Zahlen für Photovoltaik geschaut - in der Tat sehr gut da", schreibt eine Sprecherin des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) dem #Faktenfuchs. Dabei ist aber zu beachten, dass Photovoltaikanlagen nur halb so viele Volllaststunden wie Windenergieanlagen haben. Deshalb ist bei gleicher installierter Leistung die jährliche Stromerzeugung aus Photovoltaikanlagen nur halb so hoch wie aus Windenergieanlagen.

Bayern hat 2023 bis zum Sommer vier Windkraftanlagen genehmigt

Windkraft: Beim Zubau von Windkraftanlagen ist Bayern am hinteren Ende des Rankings zu finden: 2023 wurden bislang vier Anlagen genehmigt, neu in Betrieb genommen wurden elf (siehe Seite 6, Grafik: Windenergie an Land - Erteilte Genehmigungen (noch nicht in Betrieb) nach Bundesland). Beim Ausbau von Windkraftanlagen an Land, der wichtig sei für die Wintermonate, ist Bayern laut BMWK gemeinsam mit Baden-Württemberg das Schlusslicht.