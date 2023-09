Faktenfuchs: Aiwanger-Zitat zu Geflüchteten ist verkürzt

Es geht um Wirtshaus und Wurstsalat, um Ukrainer und Syrer, die nach Bayern gekommen sind. In den sozialen Medien kursiert ein Ausschnitt der Rede von Hubert Aiwanger (Freie Wähler) auf dem Gillamoos. Dieser Jahrmarkt in Niederbayern ist bekannt für seinen politischen Frühschoppen am Gillamoos-Montag. Jedes Jahr treten in den Festzelten gleichzeitig Politiker auf und liefern sich einen verbalen Schlagabtausch.

In dem gut eine halbe Minute langen Video-Ausschnitt vom 04. September, der derzeit im Netz geteilt wird, sagt Aiwanger Folgendes: "In drei Stunden – garantiere ich Ihnen – dass wir jedem, einem Ukrainer wie einem Syrer, erklären können: Das ist der Wurstsalat und den trägst du dort an den Tisch, und das Geld, das holt der andere."

Und direkt im Anschluss: "Meine Damen und Herren, da brauche ich keinen Deutsch-Grammatikkurs mit gehobener Stufe, sondern da brauche ich nur die Vernunft. Und da geht mit Fingerdeuten, da geht mit Vernunft sehr vieles."

Aiwanger sprach über schnelle Integration in den Arbeitsmarkt

Aiwangers Aussage wird in diesem Video aus dem ursprünglichen Kontext gerissen. Betrachtet man einen längeren Abschnitt der Rede, wird klar, dass Aiwanger eine schnelle Arbeitserlaubnis von Geflüchteten befürwortet, da diese eine Integration fördere. Dass Zitate von Politikerinnen und Politikern aus ihrem Kontext gerissen oder verkürzt werden, kommt häufig vor. Teilweise sind solche Vorgänge als Desinformation einzuordnen.

Für die Äußerungen im 34 Sekunden langen Video wurde Aiwanger teilweise scharf kritisiert. Ihm wurden Rassismus und Ausländerfeindlichkeit unterstellt. Die SPD-Politikerin Sawsan Chebli, ehemals Staatssekretärin in Berlin, schrieb zum Beispiel auf dem Kurznachrichtendienst X: "Und schon wieder macht Aiwanger Stimmung gegen ukrainische und syrische Flüchtlinge."

FW-Chef: Arbeitsplatz vor Deutschkurs ermöglichen

Vor diesen beiden langen Sätzen, die in dem Video-Ausschnitt zu hören sind, sagte Aiwanger aber noch deutlich mehr. Er beginnt das Thema folgendermaßen: "Und ja, wir müssen die Menschen, die zu uns kommen, sehr viel schneller in Arbeitsprozesse bringen. Ich höre das regelmäßig, gerade auch von den ukrainischen Zuwanderern. Die kommen häufig in der Gesinnung 'Ja, ich will hier arbeiten'. Und dann sagt man zu denen: Aber mal langsam, nicht so schnell. Mach mal einen Deutschkurs in sieben bis zwölf Monaten. Und dann schauen wir weiter, ob du dann im Bürgergeld bleibst oder doch einen Arbeitsplatz annimmst."

Danach spricht Aiwanger über die sogenannten Gastarbeiter der 1960er- und 1970er-Jahre. Schon bei der Ankunft seien diese vom Arbeitgeber empfangen worden. "Am nächsten Tag hat der an seinem Arbeitsplatz sein eigenes Brot verdient, war sozial anerkannt, seinen Deutschkurs hat er am Arbeitsplatz und in der Brotzeitstube bekommen und die Leute waren integriert."

Genauso müsse man heutzutage Zuwanderer, egal ob aus der Ukraine oder aus Syrien, sofort nach der Ankunft einen Arbeitsplatz vermitteln. Aiwanger nennt als Beispiel Gasthäuser, die wegen fehlenden Bedienungspersonals nicht öffnen könnten. Daraufhin folgt die oben zitierte Wurstsalat-Passage.