Arbeitskräfte verzweifelt gesucht – vor allem in Unterfranken

Der Wirtschaft in Unterfranken werden laut einer Studie im Jahr 2035 rund 83.000 Arbeitskräfte fehlen. Das ist ein Ergebnis der Studie "Regionale Arbeitslandschaften" der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), die von der Prognos AG erstellt wurde, einem Analyseunternehmen aus der Schweiz.

Arbeitskräftemangel steigt zunächst stark an bis 2031

Schon heute fehlen in Unterfranken der Studie zufolge 48.000 Arbeitskräfte. Diese Lücke soll sich bis 2035 um weitere 35.000 Menschen vergrößern. Besonders schwierig wird es in den nächsten Jahren, wenn die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer in Rente gehen. Erst ab 2031 soll sich die Situation etwas entspannen.

Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) sieht ein Nord-Süd-Gefälle, weil in Südbayern der Mangel an Arbeitskräften nicht ganz so groß ist. Auch in Unterfranken schneiden größere Städte wie Würzburg, Schweinfurt oder Aschaffenburg besser ab. Im ländlichen Raum sind Stellen schwerer zu besetzen, wie etwa in Rhön-Grabfeld, wo die Nachfrage nach Arbeitskräften um 17 Prozent über dem Stellenangebot liegen wird. Besonders gefragt sind gewerbliche Berufe im technischen und im medizinischen Bereich sowie in der Logistik.

Bei Ausbildungsberufen ist die Lücke größer als bei Akademikern

"Der Saldo zwischen Angebot und Nachfrage fällt in Unterfranken sehr stark aus", sagte vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Der Mangel zeige sich 2035 besonders stark in Rhön-Grabfeld, wo die Nachfrage nach insgesamt 38.000 Arbeitskräften deutlich über dem Angebot liegen wird. In Bad Kissingen wird die Nachfrage (42.500 Arbeitskräfte) das Angebot um rund 16,5 Prozent übersteigen. In den Landkreisen Main-Spessart, Aschaffenburg und Schweinfurt überwiegt die Nachfrage das Arbeitskräfteangebot mit Werten um jeweils rund 15 Prozent ebenfalls deutlich. In der Hauptstadt des Regierungsbezirks Würzburg wird die Arbeitskräftenachfrage 2035 mit 113.600 Kräften dagegen „nur“ um rund zehn Prozentpunkte höher sein als das Angebot.