Wo in Bayern die meisten Arbeitskräfte fehlen werden

Mangel in Reinigungsberufen, Überangebot in der Werbung

In der Studie über die regionalen Arbeitslandschaften wurde auch untersucht, in welchen Berufsgruppen viele Arbeitskräfte fehlen werden. Die größten Mängel könnten in Reinigungsberufen und beim Führen von Fahrzeugen und Transportgeräten auftreten, aber auch Textil- und Lederberufe, Gebäude- und versorgungstechnische Berufe sowie Schutz-, Sicherheits-, Überwachungsberufe werden Lücken in den Arbeitsmarkt reißen. Ein Überangebot soll es hingegen in Werbung, Marketing und Medienberufen geben, bei Umweltschutzberufen oder in der Land-, Tier- und Forstwirtschaft.

Autozulieferer wirbt um ausländische Arbeitskräfte

Wie sieht nun die Zukunft für den Autozulieferer MT Technologies in Ingolstadt aus? 2035 soll die Arbeitskräftelücke im oberbayerischen Ingolstadt 2035 nur etwa drei Prozent betragen. Doch laut Studie wird es zu wenig Werkzeugmacher und Formenbauer geben. Geschäftsführer Michael Mißlbeck schlägt deshalb neue Wege ein.

Er wirbt zum Beispiel Menschen aus Nordafrika an, wo unter anderem der Automobilhersteller BMW Fahrzeuge produziert. Viele Arbeitskräfte von dort würden Sprach- und Fachkenntnisse mit nach Deutschland bringen. Auch in Portugal fischt Mißlbeck nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und lädt sie zum Probearbeiten nach Ingolstadt ein. Oder er verpflichtet Mitarbeiter von Konkurrenten, die insolvent gegangen sind: "Eine einfache Stellenausschreibung reicht eben nicht mehr", resümiert der Chef von MT Technologies, der das Unternehmen in fünfter Generation führt.